新北電動機車補助方案出爐 最高補助3萬5600元
新北環保局今日公布114年電動機車補助方案，汰舊1至5期燃油機車可獲得最高1萬元基本補助外，還推出限額「早鳥」及「雙汰舊」(須汰除兩輛老舊機車並新購一輛電動機車)補助，可再補9000及6000元；若再加上經濟部7000元補助，及環境部淘汰車齡10年以上燃油機車提供的3300元獎勵金，單筆申請電動機車最高可領3萬5600元。
環保局表示，據新北市電動機車補助方案，民眾若汰舊1至5期燃油機車換購電動機車，可獲得最高1萬元的基本補助，還可申請早鳥加碼補助9000元，以及雙汰舊加碼補助6000元，每輛電動機車最高可達2萬5000元。
民眾還能同時申請其他單位補助，其中經濟部針對電動機車提供每輛最高7000元的補助，環境部則針對淘汰車齡10年以上的燃油機車提供獎勵金，每輛可獲得3300元（內含車體回收獎勵金300元、減碳獎勵金最高2000元以及減空汙獎勵金1000元）。
若一次報廢兩輛老舊機車並申請雙汰舊方案，環境部車體回收獎勵金可針對兩台車輛分別申請，可再獲300元。若符合所有補助條件，單筆申請電動機車最高可申請補助金額達3萬5600元。
程大維表示，新北市去年度老舊機車汰舊數、電動機車成長數、成長率及電動機車設籍數均為六都第一，但燃油機車數量仍高居全國各縣市之冠，新北市移動汙染源主要汙染排放物為氮氧化物(NOx)及非甲烷碳氫化合物(NMHC)，其中50%是由燃油機車為主要排放來源之一。
程大維說，希望透過強化誘因，推動運具電動化，預計本年度補助方案預估可減少5萬輛老舊燃油機車，電動機車總數預估由11萬餘輛提升至13萬輛，可減少燃油機車汙染。
環保局說，申請補助車主須為新北市民且購買電動機車時已設籍新北市滿一年，另向新北市經銷商新購電動機車發票日期須為114年1月1日（含當日）以後且汰舊燃油機車車籍須為新北市，均可追溯辦理。
環保局呼籲，持有10年以上燃油機車的市民朋友把握機會，踴躍響應新購或老舊燃油機車換購電動機車，另外如為中低收入戶，無論新購或換購電動機車均額外加碼補助1萬元，中低收入戶不限額，而一般民眾新、換購各限額1萬2千輛。
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