北市跨年結束後螢幕竟放映「大陸央視晚會」 觀傳局：將究責承商

「2025年台北最High新年城」跨年晚會圓滿落幕，但有民眾發現晚會結束後，舞台旁的轉播螢幕放映大陸央視的跨年晚會。台北市觀傳局指出，外區大螢幕轉播非本次活動內容，承商TVBS聯利媒體股份有限公司工作人員嚴重疏失，將依契約規定處置究責。

跨年晚會結束，有民眾今在在臉書指出，「2025才剛跨完年，台北市政府的大螢幕公然播放中國央視的跨年晚會？」有網友留言指出，為什麼要放共產黨的節目？叫蔣市長出來說清楚講明白。但也有網友說，「這還好吧，就看看別的國家跨年。 就像有的新聞也會轉播雪梨歌劇院的煙火啊」。

北市觀傳局指出，經與跨年晚會承商聯利媒體股份有限公司了解，此為工作人員嚴重疏失，承商針對該事件說明如道歉聲明，觀傳局後續會依契約規定處置究責。

另外，聯利媒體股份有限公司也發道歉聲明，針對2025台北跨年晚會活動結束後，在硬體設備撤收期間，松壽路的一幅外區螢幕因連接投影機廠商協助的備援筆記型電腦未關閉YouTube自動輪播功能，意外轉播了非本次活動的內容。此事件為工作人員在撤場作業中的嚴重疏失，TVBS與硬體廠商必應創造隨即進行內部檢討，並提出明確的改進建議。對於此次事件所造成的困擾，我們深感歉意，並承諾未來將加強督導，以避免類似情況再次發生。