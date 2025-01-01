快訊

紐約時報廣場「水晶球落下」迎接2025！下雨不減百萬人熱情

吃得少、瘦得快並非好事 營養師授5個好習慣助健康減重不復胖

聽新聞
0:00 / 0:00

北市跨年結束後螢幕竟放映「大陸央視晚會」 觀傳局：將究責承商

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
「2025年台北最High新年城」跨年晚會落幕。記者楊正海／攝影
「2025年台北最High新年城」跨年晚會落幕。記者楊正海／攝影

「2025年台北最High新年城」跨年晚會圓滿落幕，但有民眾發現晚會結束後，舞台旁的轉播螢幕放映大陸央視的跨年晚會。台北市觀傳局指出，外區大螢幕轉播非本次活動內容，承商TVBS聯利媒體股份有限公司工作人員嚴重疏失，將依契約規定處置究責。

跨年晚會結束，有民眾今在在臉書指出，「2025才剛跨完年，台北市政府的大螢幕公然播放中國央視的跨年晚會？」有網友留言指出，為什麼要放共產黨的節目？叫蔣市長出來說清楚講明白。但也有網友說，「這還好吧，就看看別的國家跨年。 就像有的新聞也會轉播雪梨歌劇院的煙火啊」。

北市觀傳局指出，經與跨年晚會承商聯利媒體股份有限公司了解，此為工作人員嚴重疏失，承商針對該事件說明如道歉聲明，觀傳局後續會依契約規定處置究責。

另外，聯利媒體股份有限公司也發道歉聲明，針對2025台北跨年晚會活動結束後，在硬體設備撤收期間，松壽路的一幅外區螢幕因連接投影機廠商協助的備援筆記型電腦未關閉YouTube自動輪播功能，意外轉播了非本次活動的內容。此事件為工作人員在撤場作業中的嚴重疏失，TVBS與硬體廠商必應創造隨即進行內部檢討，並提出明確的改進建議。對於此次事件所造成的困擾，我們深感歉意，並承諾未來將加強督導，以避免類似情況再次發生。

TVBS 北市 央視 觀傳局 跨年晚會

延伸閱讀

北市跨年螢幕播放「央視頻道」 TVBS道歉、市府將究責

跨年深夜煙火鞭炮噪音擾民 嘉市消防局報案檢舉電話不停…下場曝

台南跨年晚會插曲？空飄氣球綁布條「交出監視器」 施放者身分曝

NONO遭起訴！朱海君接跨年演唱 突喊：「我今天還沒結婚」

相關新聞

北市跨年結束後螢幕竟放映「大陸央視晚會」 觀傳局：將究責承商

「2025年台北最High新年城」跨年晚會圓滿落幕，但有民眾發現晚會結束後，舞台旁的轉播螢幕放映大陸央視的跨年晚會。台北...

新北里鄰調整 瑞芳6里合併里長嘆「心痛」不排除到市府抗議

新北市城鄉差距大，大小里人口服務量能差238倍，新北市民政局啟動里鄰編組調整作業，目前地方說明會已完成，預計2月送市政會...

新北電動機車補助方案出爐 最高補助3萬5600元

新北環保局今日公布114年電動機車補助方案，汰舊1至5期燃油機車可獲得最高1萬元基本補助外，還推出限額「早鳥」及「雙汰舊...

新北元旦升旗首度結合健走 4000人湧碧潭齊走熱鬧非凡

新北元旦升旗今年移師新店碧潭風景區，並首度結合健走，吸引超過4000位親子齊聚。新北市長侯友宜表示，自己的新年心願是「團...

北市跨年螢幕播放「央視頻道」 TVBS道歉、市府將究責

台北市跨年晚會遭民眾發現，有1幅大螢幕在散場時竟播放中國央視頻道，質疑用意。市府表示，此為嚴重疏失，將究責；承辦廠商說明...

書法老師現場揮毫！1月4日頂泰山巖、12日下泰山巖贈春聯

歲末農曆春節將至，新北泰山區公所與泰山巖、顯應祖師泰山巖一同舉辦揮毫贈春聯活動，分別在1月4日、12日邀請書法家老師現場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。