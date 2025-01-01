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新北元旦升旗首度結合健走 4000人湧碧潭齊走熱鬧非凡

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北元旦升旗今年移師新店碧潭風景區，並首度結合健走，吸引超過4000位親子齊聚。記者李成蔭／攝影
新北元旦升旗今年移師新店碧潭風景區，並首度結合健走，吸引超過4000位親子齊聚。記者李成蔭／攝影

新北元旦升旗今年移師新店碧潭風景區，並首度結合健走，吸引超過4000位親子齊聚。新北市長侯友宜表示，自己的新年心願是「團結台灣」、「團結中華民國」，盼國家用「雙和」和諧、合作，找到進步的方向。

新北市114年元旦升旗暨健走活動今早於新店區碧潭東岸廣場登場，超過4000位大小朋友湧入現場，即便現場有一小段時間飄起綿綿細雨，也澆不熄大家熱情，起跑點一起大聲喊出「勇往直前一起GO!」，氣氛熱鬧非凡，象徵為2025揭開美好篇章，這也是他的新年新願望。

侯友宜表示，今天升旗在新北新店「雙新」，而隔壁就是「雙和」真的非常感動，「中華民國是我們的國家、台灣是咱的厝」，國家跟厝黏在一起，雖然有不同的聲音，但大家都是希望國家進步，只要彼此包容，在新年朝和諧、合諧的「雙和」方向團結一致，國家就能進步。

侯友宜也說，新店碧潭堰找回生態、陽光運動公園全齡共融化，各種建設到位吸引民眾進駐，新北也更不一樣，三鶯輕軌、淡江大橋、新北美術館都將在2025年實現，感謝404萬新北市民支持，市府也會繼續努力，讓「新北」在「新年」朝向「新的里程碑」。

升旗儀式由三軍儀隊退伍弟兄協會俐落的操槍表演開始，隨後眾人在新店安康高中空手道選手張立宏、郭恩瑜及世壯運吉祥物壯寶、民政局吉祥物平安虎的共同領唱下，齊唱國歌。會後沿著碧潭水岸展開健走，沿路行經碧潭堰整建工程、親情寵物公園及夢遊天地兒童遊戲場等景點。

活動現場童趣市集攤位種類豐富，包括嚴選商家、新北青農，吸引眾多父母帶孩童駐足。此外與卡通角色相關的警察局、消防局等機關也設置攤位，新北警犬隊超人氣4犬坐鎮，與民眾近距離互動；消防局則提供小小消防衣換裝，讓孩童一秒變身小小消防員，藉體驗傳達防火知識。

陳姓民眾分享，會場拍照區及沿路的波力打氣立牌都非常好拍，而且健走行經的碧潭水岸，不僅環境風景優美，規畫也非常好，適合家庭出遊，夢遊天地兒童遊戲場更是讓小朋友玩得樂不可支。

民政局長林耀長表示，新北市首次將元旦升旗結合健走，並與知名卡通「救援小英雄波力Poli」合作，打造童趣嘉年華。警車Poli、救護車Amber、消防車Roy、直升機Helly等熱門角色帶來精彩的唱跳見面會，藉由其不畏艱難、守護家園形象，勉勵民眾面對挑戰勇往直前。

新北元旦升旗今年移師新店碧潭風景區，並首度結合健走，吸引超過4000位親子齊聚。記者李成蔭／攝影
新北元旦升旗今年移師新店碧潭風景區，並首度結合健走，吸引超過4000位親子齊聚。記者李成蔭／攝影
新北元旦升旗今年移師新店碧潭風景區，並首度結合健走，吸引超過4000位親子齊聚。記者李成蔭／攝影
新北元旦升旗今年移師新店碧潭風景區，並首度結合健走，吸引超過4000位親子齊聚。記者李成蔭／攝影
新北元旦升旗今年移師新店碧潭風景區，並首度結合健走，吸引超過4000位親子齊聚。新北市長侯友宜及市府團隊、民代共同鳴槍「起走」。記者李成蔭／攝影
新北元旦升旗今年移師新店碧潭風景區，並首度結合健走，吸引超過4000位親子齊聚。新北市長侯友宜及市府團隊、民代共同鳴槍「起走」。記者李成蔭／攝影
新北元旦升旗今年移師新店碧潭風景區，市府團隊齊聚共襄盛舉。記者李成蔭／攝影
新北元旦升旗今年移師新店碧潭風景區，市府團隊齊聚共襄盛舉。記者李成蔭／攝影
新北元旦升旗今年移師新店碧潭風景區，並首度結合健走，吸引超過4000位親子齊聚。記者李成蔭／攝影
新北元旦升旗今年移師新店碧潭風景區，並首度結合健走，吸引超過4000位親子齊聚。記者李成蔭／攝影
新北元旦升旗今年移師新店碧潭風景區，並首度結合健走，吸引超過4000位親子齊聚，啦啦隊於活動多次表演，吸引不少民眾觀賞。記者李成蔭／攝影
新北元旦升旗今年移師新店碧潭風景區，並首度結合健走，吸引超過4000位親子齊聚，啦啦隊於活動多次表演，吸引不少民眾觀賞。記者李成蔭／攝影
新北元旦升旗今年移師新店碧潭風景區，市府團隊齊聚共襄盛舉。記者李成蔭／攝影
新北元旦升旗今年移師新店碧潭風景區，市府團隊齊聚共襄盛舉。記者李成蔭／攝影
新北元旦升旗今年移師新店碧潭風景區，並首度結合健走，吸引超過4000位親子齊聚，啦啦隊於活動多次表演，吸引不少民眾觀賞。記者李成蔭／攝影
新北元旦升旗今年移師新店碧潭風景區，並首度結合健走，吸引超過4000位親子齊聚，啦啦隊於活動多次表演，吸引不少民眾觀賞。記者李成蔭／攝影
新北元旦升旗今年移師新店碧潭風景區，並首度結合健走，吸引超過4000位親子齊聚。新北市長侯友宜也分享新年心願。記者李成蔭／攝影
新北元旦升旗今年移師新店碧潭風景區，並首度結合健走，吸引超過4000位親子齊聚。新北市長侯友宜也分享新年心願。記者李成蔭／攝影
新北元旦升旗今年移師新店碧潭風景區，並首度結合健走，吸引超過4000位親子齊聚。記者李成蔭／攝影
新北元旦升旗今年移師新店碧潭風景區，並首度結合健走，吸引超過4000位親子齊聚。記者李成蔭／攝影
新北元旦升旗今年移師新店碧潭風景區，並首度結合健走，吸引超過4000位親子齊聚。記者李成蔭／攝影
新北元旦升旗今年移師新店碧潭風景區，並首度結合健走，吸引超過4000位親子齊聚。記者李成蔭／攝影
新北元旦升旗今年移師新店碧潭風景區，並首度結合健走，吸引超過4000位親子齊聚。新北市長侯友宜也分享新年心願。記者李成蔭／攝影
新北元旦升旗今年移師新店碧潭風景區，並首度結合健走，吸引超過4000位親子齊聚。新北市長侯友宜也分享新年心願。記者李成蔭／攝影

元旦升旗 新北 碧潭

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