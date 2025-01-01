書法老師現場揮毫！1月4日頂泰山巖、12日下泰山巖贈春聯

歲末農曆春節將至，新北泰山區公所與泰山巖、顯應祖師泰山巖一同舉辦揮毫贈春聯活動，分別在1月4日、12日邀請書法家老師現場揮毫，現場更有書家結合畫家來彩繪春聯，製作出精美彩繪春聯，供民眾索取。

泰山公所指出，揮毫贈春聯活動從2018年舉辦迄今，已邁入第8年，每年吸引上千民眾參與。這次活動頂泰山巖1月4日上午9時至11時30分、下泰山巖1月12日上午9時至下午3時，邀請書法家老師、泰山區市民成長班學員們揮毫，現場更結合畫家彩繪春聯，供民眾索取，為新的一年帶來喜氣和吉祥。