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書法老師現場揮毫！1月4日頂泰山巖、12日下泰山巖贈春聯
歲末農曆春節將至，新北泰山區公所與泰山巖、顯應祖師泰山巖一同舉辦揮毫贈春聯活動，分別在1月4日、12日邀請書法家老師現場揮毫，現場更有書家結合畫家來彩繪春聯，製作出精美彩繪春聯，供民眾索取。
泰山公所指出，揮毫贈春聯活動從2018年舉辦迄今，已邁入第8年，每年吸引上千民眾參與。這次活動頂泰山巖1月4日上午9時至11時30分、下泰山巖1月12日上午9時至下午3時，邀請書法家老師、泰山區市民成長班學員們揮毫，現場更結合畫家彩繪春聯，供民眾索取，為新的一年帶來喜氣和吉祥。
此外，今年第1場揮毫活動，泰山巖邀請頂泰山巖鼓藝團以「春風鼓舞」鼓藝演出；泰山區長鄭淑敏說，透過「乙巳金蛇賀歲迎春納福 揮毫贈春聯」活動，讓民眾在迎新春活動中，感受濃濃的年節味，「做什麼事，蛇麼都開心，蛇麼都得意」；歡迎有興趣的民眾朋友前往活動現場領取春聯。相關資訊可至泰山區公所網頁查詢。
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