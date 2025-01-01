聽新聞
0:00 / 0:00
北捷總運量逾300萬創疫情新高 引導綠線有效分流散場人潮
北市跨年晚會與天后張惠妹大巨蛋演唱會落幕，周邊吸引超過22萬人流，而北捷從昨天上午6時至今天上午6時，系統總運量為312.7萬餘人次創疫情以來新高，為疏散人流北推出搭綠線車資免費，並協調接駁車疏運，人潮有效分流，凌晨2時10分完成跨年疏運。
北捷循例連續42小時營運不收班，並且視人潮狀況調整班距，板南線最短班距為2至3分鐘，淡水信義線、松山新店線最短班距為3分鐘，「台北捷運Go」App更首推「跨年進站時間即時看」功能，方便旅客掌握台北小巨蛋站、南京三民站、國父紀念館站、市政府站、台北101/世貿站及象山站等重點車站預估最大等候進站時間。
此次跨年活動除了既有跨年晚會外，加上張惠妹於台北大巨蛋舉辦演唱會，人潮集中於信義區，也考驗市府應變能力，北捷與市府相關局處多次實地場勘，評估各項疏運方案效率與可行性，定調分線、分站、分流為疏運主軸，推出「跨年搭綠線-棕紅橘藍都可通，方便省時超輕鬆」的乘車策略。
根據統計，南京三民站與台北小巨蛋站共有約2.6萬張電子票證刷進、發出1千多張單程票，兩站增加2.7萬人次，較去年增加2.1萬人次，有效達到分線分流目的。北捷表示，首度推出散場至南京三民站、台北小巨蛋站進站搭車，可享當趟車資免費優惠，活動結束後民眾陸續步行至兩站進站搭車，疏運順利。
北捷表示，本次共投入約2800位服務人力加入疏運行列，引導旅客動線、月台警戒，配合車站執行「月台疏導管制」、「收費閘門疏導管制」、「出入口疏導管制」等三級管制，以及電扶梯管制、車站閘門服務、車票販售與維護秩序等工作，在等待時刻「潮天團」，在車站人潮管制時唱歌、講笑話，贈送神秘小禮物，用輕鬆趣味的方式紓緩旅客等候進站情緒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言