北捷總運量逾300萬創疫情新高 引導綠線有效分流散場人潮

北市跨年晚會與天后張惠妹大巨蛋演唱會落幕，周邊吸引超過22萬人流，而北捷從昨天上午6時至今天上午6時，系統總運量為312.7萬餘人次創疫情以來新高，為疏散人流北推出搭綠線車資免費，並協調接駁車疏運，人潮有效分流，凌晨2時10分完成跨年疏運。

北捷循例連續42小時營運不收班，並且視人潮狀況調整班距，板南線最短班距為2至3分鐘，淡水信義線、松山新店線最短班距為3分鐘，「台北捷運Go」App更首推「跨年進站時間即時看」功能，方便旅客掌握台北小巨蛋站、南京三民站、國父紀念館站、市政府站、台北101/世貿站及象山站等重點車站預估最大等候進站時間。

此次跨年活動除了既有跨年晚會外，加上張惠妹於台北大巨蛋舉辦演唱會，人潮集中於信義區，也考驗市府應變能力，北捷與市府相關局處多次實地場勘，評估各項疏運方案效率與可行性，定調分線、分站、分流為疏運主軸，推出「跨年搭綠線-棕紅橘藍都可通，方便省時超輕鬆」的乘車策略。

根據統計，南京三民站與台北小巨蛋站共有約2.6萬張電子票證刷進、發出1千多張單程票，兩站增加2.7萬人次，較去年增加2.1萬人次，有效達到分線分流目的。北捷表示，首度推出散場至南京三民站、台北小巨蛋站進站搭車，可享當趟車資免費優惠，活動結束後民眾陸續步行至兩站進站搭車，疏運順利。