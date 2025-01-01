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氣溫變化易釀大樓磁磚剝落 北市：未修繕可連續開罰

中央社／ 台北1日電

台北市建管處今天表示，大樓外牆磁磚會因氣溫變化大，受熱脹冷縮而剝落，建物所有權人及管委會發現破損等狀況，應盡快修復，未維護修繕就依法開罰，可連罰至改善為止。

台北市建築管理工程處新聞資料指出，建物所有權人及公寓大廈管理委員會應重視建物的外牆飾面及增設附掛物的安全，確實做好外牆的自主檢查，目視發現有破損、脫落或鬆動等，應放置適當警示標誌或防護措施，提醒用路人及車輛注意安全。

建管處表示，大樓外牆磁磚會因氣溫變化大，出現熱脹冷縮而產生鼓脹，可能導致剝落，所有權人及管委會若目視發現，應儘速僱工修復。未維護可依違反建築法，開罰新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，或5000元以上、1萬元以下怠金，並可連續處罰，至改善為止。

建管處指出，若因外牆磁磚剝落導致民眾傷亡，所有權人及管委會將面對民事及刑事賠償等責任。

建管處表示，為鼓勵針對老舊建物外牆的安全檢測及完成修繕，民眾可依「台北市建築物外牆飾面剝落申請修繕及補助費用作業要點」，申請補助修繕外牆的費用。

依要點可補助對象是屋齡10年以上的建物，以棟為單位，補助最高限額20萬元，採實支實付；民眾可至建管處官方網頁查詢規定及表格，或洽台北市建築管理工程處使用科櫃台詢問。

北市府指出，都市更新處也有老屋拉皮更新補助，每案核准補助額度上限以不超過核准補助項目總工程經費的50%，且不超過1200萬元為限，有需要可至更新處官網查詢。

北市府 建物 建築 氣溫

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