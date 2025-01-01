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新北里鄰調整 瑞芳6里合併里長嘆「心痛」不排除到市府抗議

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北里鄰編組調整案將在2月送市政會議後，再送新北市議會審議。記者葉德正／攝影
新北里鄰編組調整案將在2月送市政會議後，再送新北市議會審議。記者葉德正／攝影

新北市城鄉差距大，大小里人口服務量能差238倍，新北市民政局啟動里鄰編組調整作業，目前地方說明會已完成，預計2月送市政會議後再送新北市議會審查。合併里數最多的瑞芳區部分里長直言，在地方替市府做了這麼多事，卻要被廢里，「心很痛」、「真心換絕情」，不排除到市府拉白布條抗議。

新北市城鄉差距大，2021年議會通過「新北市里鄰編組調整自治條例」，去年10月起各區啟動舉辦說明會，首波調整，鎖定瑞芳、三重研擬規畫減6里、4里，林口淡水各增4里、2里，全市1032里減為1028里。

民政局表示，目前各區說明會已經完成，經各區公所進行轄內里鄰調整通盤檢討後，共有5行政區送案，全市由1032里調整為1028里，預計於2月送市政會議審議。

其中分里部分為林口區南勢里將再新增新林、力行2里，南勢里再增加湖頭、文湖2里；淡水區崁頂里則再新增新崁、新市2里。

併里部分，三重區減少4里，整併里別為中民里及大同里、大德里及開元里、長生里及光華里、雙園里及中央里，平均一里人數落在2500-3200人。

瑞芳區則減少6里，整併里別為光復里及弓橋里、碩仁及猴硐里、崇文里及福住里、瓜山里及新山里、石山里及銅山里、濂新里及南雅里，平均一里人數落在500人。

此外里界調整者，有板橋區懷翠里及福翠里，淡水區沙崙里及油車里、崁頂里及新春里。

本次調整瑞芳區里長反彈最激烈，碩仁里長林富萬直言，區公所蠻橫無理，會議紀錄要被併里里長反應聲浪都沒獲採納，他跟市長侯友宜認識20、30年，現在連想把心聲傳達給市府都找不到人，不管是區長、議員、市長都套好招，就是要硬幹，非常失望。

「心很痛」光復里長周晉億說，光復里在日本時代就有，因政府不重視偏鄉，很多基礎建設、里民照顧都要靠里長用雙腳挨家挨戶服務，如今一個計畫要把他們里廢掉，真心換絕情，他們不斷反映，也得不到回應，市府若蠻橫下去，不排除聯合其他里長與里民到市府拉白布條抗議。

新北市議員林裔綺她認為，里鄰檢討，就要一次檢討到位，只針對瑞芳區「真的很不公平」，若真要做，至少可採用落日條款方式，設定調整時間，給所有人都有心理準備，不急於在這兩年完成。

民政局表示，自啟動里鄰調整作業，市府以實地調查、人口密度及面積等客觀數據，經專業評估提出方案，通盤檢討轄區情況，過程中亦不斷與地方溝通，除拜會里長，也於三重、瑞芳辦理多場次說明會。

瑞芳區現有里數34里、人口3萬6330人，在同一戶數居型態級距中的里數都高於三峽28里(11萬5335人)、五股20里(9萬3860人)、鶯歌20里(8萬9339人)、泰山17里(7萬7667人)等行政區。

民政局考量里治理模式合理性，並參酌地方意見、特性後，瑞芳微幅調整減少6里，經費部分，也會以地方之建設需求為考量，並不會因里鄰調整而減少經費。

三重長生里長王阿育表示，贊成里鄰調整政策，才能夠有合理的治理模式，不過希望可以通盤檢討區內各里情況，人口、資源能夠均衡，對於里長的服務量能也比較合理。

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