淡水跨年煙火夯 淡海輕軌運量單日破3萬6千人次創紀錄

淡水跨年煙火超夯，吸引大量人潮湧入，新北捷運公司啟動人潮管制計畫並加開班次，最密班距達5分鐘1班，單日疏運3萬6318人次，創下有史以來最高紀錄，較上周同期1萬6592人增加超過118%，加上環狀線復駛後有新北耶誕城活動加持，單日運量達7萬3617人次，三線合計11萬6857人次，一併超越去年跨年夜單日10萬2422人次運量，成長約14%。

新北捷運公司表示，觀賞煙火的民眾相當踴躍，晚間6點時於紅樹林站即已開始啟動人潮管制，排隊候車的隊伍相當長，為輸運淡海輕軌大量人潮，除於車站啟動人潮管制外，並加開列車班次，藍海線及綠山線以13台列車運行，最密班距達5分鐘1班，較平日尖峰運能增加約20%，共計疏運3萬6318人次。

環狀線復駛後，通勤旅客回流迅速，平日通勤運量已達6萬1551人次，昨日達7萬3617人次，增加超過19%；安坑輕軌則為6922人次，較平日通勤運量5786人成長19%。

新北捷運公司說，跨年夜前均完成相關設施設備整備與檢查，整體行車狀況順暢，班次銜接也非常即時，三線全日未發生任何行車延誤事件，系統可靠度100%。

新北捷運說，感謝所有旅客的配合，環狀線全面復駛，為感謝及鼓勵民眾多多搭乘，正舉辦超級好友卡抽獎活動進行中，第一階段好友名單已經公告，民眾可參閱新北捷運公司官網及粉絲專頁，後續仍有多波段的好友卡抽獎活動，歡迎民眾多多搭乘。