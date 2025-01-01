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新北於新店碧潭元旦升旗 侯友宜祈願「新國家」及「雙和」

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今於元旦升旗暨健走活動。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今於元旦升旗暨健走活動。記者李成蔭／攝影

今為中華民國開國紀念日及元旦，新北市府於新店碧潭舉行114年元旦升旗暨健走活動。市長侯友宜表示，除新北、新店「雙新」還要「雙和」，希望「新國家」是在新的一年透過合作、和諧找出共識，尤其執政者要謙虛、傾聽、多溝通，來創造新的國家、新的里程碑。

侯友宜今於元旦升旗暨健走活動鳴槍開跑後接受媒體聯訪時表示，元旦升旗大家都充滿著熱愛國家的心情，一早在新北市特別舉辦平安健康親子向前走健走活動，希望大家平安健康，在新的一年都能夠平安幸福。

侯友宜指出，新北有著多元族群，他常說「中華民國是我們國家，台灣是我們的『厝』」，去年一整年也許有不同的聲音及衝撞，但新的一年新希望是台灣需要團結，在不一樣的新年裡面找出大家能夠合作、和諧「雙和」的方式，以合作的力力量、和諧的人性，就像人跟人之間像家人般對待的向前走，台灣不要因為吵鬧而原地踏步，需要團結讓台灣大步往前走。

侯友宜稍早致詞時表示，今天在新北新店，都是「新」，而隔壁兩區是「雙和」，並提到「新國家」。他回應，新的國家是希望一個合作、和諧，大家彼此能夠在不同聲音裡面找出共同共識，大家要互相討論跟體諒，尤其執政者要謙虛、傾聽、多溝通，讓民主的智慧能夠找到新的解決方式，來創造新的國家、新的里程碑，用這樣態度，民主才能進步，國家才會越來越好。

新北市長侯友宜今於元旦升旗暨健走活動鳴槍開跑後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今於元旦升旗暨健走活動鳴槍開跑後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
今為中華民國開國紀念日及元旦，新北市府於新店碧潭舉行114年元旦升旗暨健走活動。記者李成蔭／攝影
今為中華民國開國紀念日及元旦，新北市府於新店碧潭舉行114年元旦升旗暨健走活動。記者李成蔭／攝影

侯友宜 元旦升旗

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