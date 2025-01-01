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北市府前22萬人倒數迎新年 今凌晨2時10分完成人潮疏散

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
「2025年台北最High新年城」跨年晚會圓滿落幕。記者楊正海／攝影
「2025年台北最High新年城」跨年晚會圓滿落幕。記者楊正海／攝影

「2025年台北最High新年城」跨年晚會圓滿落幕，北市觀傳局指出，台北101長達6分鐘的絢麗煙火大秀，吸引逾22萬人共同倒數迎接2025。跨年活動及台北大巨蛋張惠妹演唱會結束後，凌晨2時10分捷運完成人潮疏散。

北市觀傳局指出，2025跨年晚會以「動」為主題，除有4大多元舞台吸引眾多民眾，主舞臺更有超過15組超強卡司接力演出，倒數時刻，由台北市長蔣萬安攜手2024巴黎奧運羽球金牌王齊麟、拳擊金牌林郁婷，世棒12強金牌選手味全龍李凱威和陳冠偉四位傑出運動選手，與現場民眾熱情互動，吉祥物熊讚與壯寶也共同登台，與所有線上線下觀眾共同倒數迎接新一年到來。

觀傳局表示，今年晚會再次展現北市府團隊跨局處合作執行力，包含衛生局、捷運公司、交通局、警察局、環保局、社會局、消防局、觀傳局及民間志工等，共出動逾7500名人力，確保活動順利舉行外，也加強交通疏導與現場秩序維護，以及活動周邊場地垃圾清運與環境復原等，在跨年活動及台北大巨蛋演唱會結束後，於凌晨2時10分捷運完成人潮疏散。

「2025年台北最High新年城」跨年晚會圓滿落幕，北市觀傳局指出，台北101長達6分鐘的絢麗煙火大秀。記者楊正海／攝影
「2025年台北最High新年城」跨年晚會圓滿落幕，北市觀傳局指出，台北101長達6分鐘的絢麗煙火大秀。記者楊正海／攝影

北市 觀傳局 跨年晚會

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