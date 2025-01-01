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96歲阿嬤也來！元旦升旗林口3000人齊聚 「國旗海」飄揚

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
林口社區運動公園舉辦元旦升旗典禮，96歲阿嬤來參加。圖／議員蔡淑君提供
林口社區運動公園舉辦元旦升旗典禮，96歲阿嬤來參加。圖／議員蔡淑君提供

迎新年慶元旦！新北市林口區今在林口社區運動公園舉辦元旦升旗典禮，現場氣溫雖僅12度，仍吸引3000位市民參與，更有96歲高齡阿嬤到現場共襄盛舉。

林口區的元旦升旗活動從2018年世大運開始，已成為林口區每年傳統，由林口公所、市議員蔡淑君服務處、地方士紳籌辦。今年由號稱「淑君阿姨」議員蔡淑君、林口區長廖武輝擔任升旗手。

新北市秘書長邱敬斌說，林口區從世大運時家家戶戶都尋掛國旗，讓他非常感動，更是展現市民團結與愛國精神的最佳時刻；市議員陳偉杰也到場一同參與升旗典禮。

活動於清晨7時開放入場，但許多民眾從6時便已經開始排隊，現場準備國旗杯套，還提供御飯糰與溫豆漿，讓參與者在寒冷的清晨感受到溫暖。

新北市林口區今在林口社區運動公園舉辦元旦升旗典禮。圖／議員蔡淑君提供
新北市林口區今在林口社區運動公園舉辦元旦升旗典禮。圖／議員蔡淑君提供
新北市林口區今在林口社區運動公園舉辦元旦升旗典禮。圖／議員蔡淑君提供
新北市林口區今在林口社區運動公園舉辦元旦升旗典禮。圖／議員蔡淑君提供

元旦升旗 林口

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