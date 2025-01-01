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北市跨年出動785清潔員 1小時收完逾25噸垃圾
「2025台北最HIGH新年城」及大巨蛋跨年演唱會落幕，環保局指出，今年活動結束後共動員785名清潔隊人力，成功於1小時內完成垃圾清運，清出一般垃圾15.9公噸，資源回收9.3公噸，更抓獲9件亂丟菸蒂等違規行為，將依法開罰。
環保局表示，本次跨年活動共出動44部清潔車輛、8部拖車式流動廁所及設置66處資源回收站，共放置264個大型垃圾桶，其中共動員785名清潔隊清理，在散場後1小時順利完成垃圾清運。
環保局說，今年跨年活動共清運1般垃圾15.9公噸，資源回收9.3公噸；此外，環保局於活動現場告發亂丟菸蒂等違規行為共計9件，將依法懲處；接獲噪音陳情案件1件，並未超過管制標準。
環保局呼籲，跨年行動已蔚為風潮，將持續宣傳各項環保政策，期能集結全體市民的力量，積極配合環境維護工作，共同攜手創造乾淨、安全、綠色意向的慶祝氛圍。
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