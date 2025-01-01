北捷推跨年完走綠線分散紅藍線壓力 進站7000人次

中央社／ 台北1日電

北捷力推今年跨年疏運多利用綠線，據統計今天凌晨0時至1時，南京三民站及台北小巨蛋站免費搭乘累計進站運量0.7萬人次；板南線因人潮眾多有稍微排隊，營運正常。

為鼓勵跨年散場時多搭北捷綠線，台北捷運將於元旦凌晨0時至上午6時，祭出南京三民站及台北小巨蛋站進站當趟車資免費優惠，呼籲民眾多利用、疏散北捷紅線及藍線人潮。

北捷統計，截至凌晨1時為止，捷運全線總運量約282.2萬人次，較去年跨年運量增加約72.3萬；綠線南京三民站及台北小巨蛋站凌晨0時至1時，免費搭乘累計進站運量0.7萬人次。

另外，板南線一度因人潮眾多，民眾需排隊進捷運站；北捷表示因啟動月台及閘門管制，有排隊人潮，已紓解，目前營運狀況正常。

台北捷運 小巨蛋 跨年

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