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新年快樂!101煙火「台灣尚勇」蔣萬安致詞1理由只30秒

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
今年台北一零一跨年煙火充滿台灣味，長達史上最長360秒、總長度6分鐘，施放時，不僅背景有台灣尚勇等應援歌曲，台北一零一塔樓也顯示「台灣尚勇」字樣、中間樓層也秀出不同顏色的Taiwan，整場煙火施放毫無冷場。記者林麗玉／攝影
今年台北一零一跨年煙火充滿台灣味，長達史上最長360秒、總長度6分鐘，施放時，不僅背景有台灣尚勇等應援歌曲，台北一零一塔樓也顯示「台灣尚勇」字樣、中間樓層也秀出不同顏色的Taiwan，整場煙火施放毫無冷場。記者林麗玉／攝影

倒數聲邁向2025，北市府前跨年晚會市長蔣萬安今晚23時50分，與副市長李四川、林奕華、張溫德、台北101董事長賈永婕、議長戴錫欽、奧運金牌王齊麟、拳擊金牌林郁婷，世棒12強金牌選手味全龍李凱威和陳冠偉等，到市府前廣場舞台，陪大家倒數，

今年台北一零一跨年煙火充滿台灣味，長達史上最長360秒、總長度6分鐘，施放時，不僅背景有台灣尚勇等應援歌曲，台北一零一塔樓也顯示「台灣尚勇」字樣、中間樓層也秀出不同顏色的Taiwan，整場煙火施放毫無冷場，現場民眾也驚呼不斷，不斷喊「好漂亮、跨年煙火好好看！」

蔣萬安今天穿著黑外套、牛仔褲，圍上元旦圍巾陪大家跨年。不同往年直接上舞台，蔣從後台現身，並且與奧運選手一同與現場民眾握手問好，現場民眾也相當熱情，一起比出Team Taiwan 台灣尚勇的讚合照。

蔣萬安今年參加跨年，同樣致詞超簡短，只花30秒跟現場數十萬民眾問好，表示台北跨年晚會是屬於大家的，今晚大家一起參加跨年晚會，是來看喜愛的歌手及團體，「不是來聽我講話，所以祝福大家新年快樂、蛇馬龍鶴，2025新年快樂！」

今晚北市府跨年晚會，蔣萬安與副市長李四川、林奕華、張溫德、台北101董事長賈永婕、議長戴錫欽、副議長葉林傳、巴黎奧運羽球金牌王齊麟、拳擊金牌林郁婷，世棒12強金牌選手味全龍李凱威和陳冠偉等陪大家倒數，跨入2025。

巴黎奧運 跨年晚會 金牌

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