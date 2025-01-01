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人潮擠爆！北市跨年逾22萬人 101煙火驚艷驚呼聲不斷
北市府跨年晚會，在倒數聲中邁向2025，北市觀傳局表示，依照電信信令推估，今年「台北最High新年城-2025跨年晚會」至24時10分，活動現場及台北大巨蛋周邊人數超過22萬人。
台北市長蔣萬安跨年夜晚間23時50分，與台北101董事長賈永婕、議長戴錫欽、巴黎奧運羽球金牌王齊麟、拳擊金牌林郁婷，世棒12強金牌選手味全龍李凱威和陳冠偉等在市府跨年舞台陪大家倒數。
今年台北一零一跨年煙火充滿台灣味，台北一零一塔樓顯示「台灣尚勇」、中間樓層也秀出不同顏色的Taiwan字樣，許多民眾老早就找視野絕佳地點欣賞跨年，包括市府路、松智路、新仁愛路、松壽路等路段擠爆人潮。
北市府提醒，跨年北捷42小時不收班，鼓勵民眾多加利用綠線，自114年1月1日0時至6時，凡持電子票證從南京三民站、台北小巨蛋站直接刷卡進站乘車，享不限站數當趟車資免費優惠；另欲使用單程票者，亦可至南京三民站或台北小巨蛋站自動售票機前的專屬服務櫃檯，免費領取單程票搭乘。
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