北市外送報酬調降須協商 違規可罰10萬 新法下會期送審

雙北外送員逾6萬人，北市市政會議昨通過「外送平台業者管理自治條例」修正案，下會期送議會審議。外送平台調降外送報酬，應先與工會協商；於實施14日前公告並通知工會及外送員，若違反報酬協商等規定，處2萬到10萬元罰鍰。

全國外送產業工會發言人蘇柏豪認為，目前外送平台給外送員的報酬計算是黑箱，如A外送員跟B外送員報酬計算不一樣、趟次獎金也不一樣，並無公訂標準，樂見市府修法，但重點還是要看後續執法力道，就怕執法力道無法跟得上，那就一點用都沒有。

另外，目前僅部分外送平台設有「休息提醒機制」，北市自治條例這次也修法強制設置提醒休息機制，避免過勞。不過有外送員認為，機制僅是提醒，老實說沒太大功能，因「會休息的外送員就是會休息，要繼續接單的，還是會繼續接單」。

「外送平台管理，台北走在最前面」，蔣萬安昨市政會議時表示，在中央還沒有外送專法時，北市已有自治條例外，這次修正重點又再往前一步。蔣也分享，前一陣子他看很多平台業者，無預警大幅降低每一單的報酬，被質疑有勞資不對等情形，這次修正確實是往前邁一大步。

北市府這次修法是全國第一個要求外送員報酬透明、並需與工會協商及公告。勞動局長高寶華也呼籲，中央應訂全國一致專法，杜絕相關爭議。