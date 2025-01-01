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北北金春節垃圾 大年初四有清運

聯合報／ 記者洪子凱葉德正邱瑞杰蔡家蓁／連線報導

農曆春節將至，今年雙北、金門大年初一至初三、初五將停收垃圾，除夕均會加班收運。至於基隆停止垃圾清運時間正在討論，近期就會公布。

今年農曆春節連假長達9天，北市環保局表示，除了大年初一至初三、初五停收垃圾外，小年夜、除夕、初四均會收運，除夕中午及夜間時段會加班收運，至於過年期間，各行政區也有31處垃圾限時收受點。提醒年前大型廢棄物排出巔峰期，若要丟大型垃圾務必與清潔隊先預約，收運至小年夜。

新北環保局今年過年垃圾收運規畫，除夕當日自上午提前收運至傍晚6時止，大年初一至初三、初五停止收運，也呼籲民眾提前開始除舊布新大掃除。

基隆環保局表示，除夕當日將定點清運垃圾服務至晚間10時，至於年節期間停止清運時間正在討論，近期就會公布。近期基隆市環保局已接獲大型清運線上申請案923件，清運大型廢棄物類別依序為彈簧床墊322件、櫥櫃189件、沙發椅185件、床架154件以及桌子111件。

金門各鄉鎮垃圾清運，除夕清運至下午，大年初一至初三停收垃圾，年初四上午恢復清運，年初五停收一天，年初六恢復正常。

基隆 環保局 除夕

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