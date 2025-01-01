新北跨河煙火 侯友宜：2025年會更好

新北跨河煙火昨晚8時25分施放，淡水主舞台及周邊市集約4.3萬人同樂，歡喜迎接2025年。此次煙火施放規模創下歷年新高，逾3萬發、長達13分14秒，結合淡江大橋光雕秀，點亮淡水河畔，新北市長侯友宜說，新北跨河煙火是全台首發煙火，盼大家2025年會更好。

新北1314跨河煙火由影歌視三棲藝人黃鐙輝、曾子余、梁舒涵共同主持，煙火以黃、藍、綠、紅四大色系串連四大篇章，搭配專屬創作音樂，呈現新北市依山傍海的自然與人文風情。

煙火鋪排有罕見的藍色煙火，並仿效日式煙火，雙尺玉（12吋煙火稱尺玉）空中齊發，及全台獨家雙尺玉煙火水中施放，絢爛景象吸引攝影愛好者前來捕捉精采瞬間。

星光舞台從下午4時起接力上演，藝人許富凱、孫淑媚、U:NUS、宇宙人、陳勢安、范逸臣、葛希瓦、卓文萱、梁舒涵等實力派歌手及團體帶來多元曲風，炒熱現場氣氛。壓軸登場的是韓流帝王SUPER JUNIOR-L.S.S.（利特、神童、始源）嗨翻全場。

侯友宜表示，市府團隊每年都絞盡腦汁，努力帶給市民一場精采的年終饗宴；而淡江大橋2025年即將完工，屆時淡水、八里兩岸的交通將更加便捷；2025年5月雙北也將共同舉辦世界壯年運動會，閉幕典禮選在新北市美術館戶外園區舉行，歡迎大家參與新北的國際盛事。