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提前迎接2025 兒童新樂園攜手紐西蘭一起跨年
倒數一小時迎接2025，台北兒童新樂園在12月31日晚間7時，與紐西蘭同步施放300秒煙火，並且透過無人機表演，提前迎接新的一年。營運單位北捷表示，明年持續每周一休園，並定期進行設施修繕及保養清消工作。
北捷表示，兒童新樂園在去年與紐西蘭同步跨年後，除了在園區一樓設置大型電視螢幕，連線轉播紐西蘭天空塔煙火畫面，現場也施放長達300秒煙火。
北捷表示，同時搭配北市士林區義信里辦公處及富品建設攜手合作的無人機表演，展現多元與創意，點亮夜空迎接新年，並且編排組成兒童新樂園代表遊具摩天輪，以及代表台灣意象的TEAM TAIWAN、珍珠奶茶、士林夜市美食及台北捷運。
北捷說，2025年兒童新樂園持續試辦每周一固定休園，進行年度重要設施修繕、設施保養及清消工作；寒假、暑假、國定假日及連續假期期間，周一則維持正常營運。
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