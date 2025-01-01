豆奶寒假前才到 1次搬44瓶

中央推行「班班有鮮乳」政策亂象叢生，由於招標延宕，去年12月豆奶才陸續送到學校，北市有學校甚至要到寒假前才到貨，昨有家長幫孩子一口氣把44瓶豆奶全搬回家，抱怨不已。

由於政策配套不足、增加學校負擔等因素，中央日前喊卡，下學期停辦「班班有鮮乳」政策。國民黨議員要求中央嚴正檢討，未來推行類似福利政策，應將配套準備好再上路，並且擴大地方政府參與比重，提供更多彈性。

北市教育局上月10日統計好各校所需豆奶數量並下訂，但因一開始僅一家廠商，後來農業部才又提供另一家廠商重新詢問各校，廠商雖加急趕工，送抵時程仍較晚，北市國小又多，有些數量較少學校僅能配送1次，導致有學生須1次搬回所有豆奶。

一名國小校長直言，豆奶前天才到校，加上前面幾個月的數量，1名學生共44瓶；2周前已先預告，讓家長選擇放學接學童時帶走，或分批帶回家，「廠商還在趕工，有些學校要到明年1月中才能拿到，都快結業放寒假了。」

敦化國小校長劉建男表示，學校豆奶上月20日陸續到貨，因前幾個月選擇豆奶的小朋友都沒喝到，廠商一次送來數量較多。

國民黨議員楊植斗表示，簡單的牛奶政策卻有「一班多制」，花費大量公帑的美意變成人人喊打，造成家長困擾。中央應嚴正檢討，類似政策配套準備好再上路。

民進黨議員顏若芳說，如果配送延宕發不完，可與中央、學校協調，改下學期再發；她說，教育局過去力推書包減重，如今豆奶反成為孩童最沉重負擔。

教育局衛生保健科長吳青娟表示，公文中提醒，豆奶送達時要考量學校儲藏空間，酌予分配學生飲用次數；會再發文提醒學校，先告知家長，讓家長挪出時間，幫學童把豆奶帶回家。