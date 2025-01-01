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大巨蛋共震？ 松菸牆裂縫傳變大

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導

歌手張惠妹在台北大巨蛋開唱，傳出共振效應影響周遭住戶，更有市府文資委員指出，一旁市定古蹟松山菸廠建物出現裂縫、磁磚剝落等，呼籲市府加強維護。文化局將邀相關單位會勘，也將納入修復工程規畫。

管理單位松山文創園區則說，目前未發現古蹟受損，將持續關注大巨蛋演唱會可能造成的影響。

張惠妹大巨蛋首場演唱會就引發周遭民眾埋怨，不僅家具、杯水搖晃，連電梯也跟著起舞，有民眾苦笑稱「家裡的耶誕樹都在跳舞」；現更傳出緊臨大巨蛋的松山菸廠園區疑震出問題。北市前天文資會議中，就有委員提出臨時動議呼籲重視。

這名委員指出，大巨蛋興建時，松菸行政大樓就受到東西向震動屋損，本就是老弱殘兵，松菸周邊也曾以抗拉力等技術修復，但即使補強，但去年4月3日大地震後出現1到1.5公釐裂縫，近期張惠妹演唱會4萬人一起跳動，上月28、29日晚觀察松菸東南角建物裂縫又變大，靠近西南角也有磁磚剝落。他說，大巨蛋可再加裝隔震墊等防護，只是主辦單位尚無規畫。

北市結構技師公會理事長徐茂卿說，北市是盆地地形，土層較柔軟，聲音傳播速度會很慢，震動影響相對大，「如果是蓋在林口台地等處，就不會有這樣問題。」他說，共振一定會造成相臨建物出現細微震動，一般大巨蛋的共振對周遭建築傷害不會比地震嚴重，「但還是要看距離」。

徐茂卿也說，大巨蛋設計時考量到共振問題，特意挖深地下層，降低共振影響；小巨蛋沒開挖到地下層，共振影響更大。

文化局說，近期將邀相關單位會勘，了解大巨蛋演唱會期間有無明搖晃與建物異樣情形；松菸同時納入去年啟動的修復工程規畫設計案，請建築師評估大巨蛋各區滿載對松菸古蹟建築的衝擊，規畫重點補強措施。

大巨蛋 松菸 演唱會

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