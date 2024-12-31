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越晚人愈多！北市跨年已湧9.5萬人市府路、松智路人爆滿
今天跨年夜，因是上班日，北市府跨年晚會從傍晚開始陸續湧入人潮，愈接近跨年倒數時間，市府周邊湧入愈來愈多人潮，電信信令推估，北市跨年截至今晚11點，市府周邊已經湧入9.5萬人。
今年北市府跨年，人潮最多的除了市府前廣場周邊，包括市府路、新仁愛路，愈接近倒數人潮愈來愈多；另外，等著看台北一零一跨年煙火倒數的民眾，則是聚集在市府後門(西大門)松智路上，整體松智路上擠滿準備看台北一零一煙火倒數人潮，因松智路位於台北一零一偏東側，預估較不受風向影響，視野較佳，人潮一路蔓延過松壽路口。
今年北市府跨年晚會，跨年前是由ENERGY開唱、跨年倒數後由歌手梁詠琪、八三夭接力開唱。市長蔣萬安晚間11時50分將與副市長李四川、林奕華、張溫德、台北101董事長賈永婕、議長戴錫欽、副議長葉林傳、奧運金牌選手等在跨年晚會舞台，陪大家倒數。
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