越晚人愈多！北市跨年已湧9.5萬人市府路、松智路人爆滿

今天跨年夜，因是上班日，北市府跨年晚會從傍晚開始陸續湧入人潮，愈接近跨年倒數時間，市府周邊湧入愈來愈多人潮，電信信令推估，北市跨年截至今晚11點，市府周邊已經湧入9.5萬人。

今年北市府跨年，人潮最多的除了市府前廣場周邊，包括市府路、新仁愛路，愈接近倒數人潮愈來愈多；另外，等著看台北一零一跨年煙火倒數的民眾，則是聚集在市府後門(西大門)松智路上，整體松智路上擠滿準備看台北一零一煙火倒數人潮，因松智路位於台北一零一偏東側，預估較不受風向影響，視野較佳，人潮一路蔓延過松壽路口。