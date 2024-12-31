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新北跨河煙火30分鐘疏散結束 淡海輕軌運量估破3.4萬人創單日新高
新北1314跨河煙火晚間8點25分施放，淡水主舞台湧入4.5萬人，煙火施放結束，部分民眾先行離場，淡海輕軌加密班距每5、6分鐘一班，截至晚間9時，淡海輕軌運量已超過歷年跨年活動，估單日破3.4萬人次創新高；交通局也安排公車接駁至淡水捷運站，淡水警分局說，煙火放完約30分鐘，晚間9點40分疏散完人潮。
此外，交通局也安排公車接駁至淡水捷運站，公車來回約80班次，每台可載70人、共疏散5600人次。
散場車潮部分，交通局說，目前淡水端中正路往台北方向，八里端中華路往台64、台64東行往觀音山方向及龍米路往五股方向，因散場車流影響路段車多。
新北捷運局說，截至晚間9時，淡海輕軌單日運量已達2.7萬人次，同時段運量已超過歷年跨年活動，預估單日將突破3.4萬人次，創下營運通車以來的歷史新高。
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