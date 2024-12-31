跨年加張惠妹演唱會人潮湧信義區 北捷晚間9點總運量234萬人次

台北跨年夜精彩，今年除了市民廣場前跨年表演節目外，加上天后張惠妹今晚將在台北大巨蛋舉辦演唱會，市府、信義商圈周邊從晚上7時起人潮陸續聚集，北捷統計捷運全線總運量至晚間9點約234萬人次，比去年同期多出67.2萬人次，實際觀察今年除了觀賞煙火民眾外，還多了演唱會人潮，相當熱鬧。

北捷統計，截至21時為止捷運全線總運量約234萬人次，較去年跨年平均運量增加約67.2萬，周邊市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站，從 16時到21時，運量12.8萬人次，較去年跨年同時段運量增加約0.3萬人次。