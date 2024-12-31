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跨年了！北市人潮湧 截至晚間9時已4.7萬人 這一條路人潮爆多

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
松智路位於台北一零一偏東側，預估跨年煙火不會受風向影響較少，視野也佳，人潮一路蔓延過松壽路口。記者林麗玉／攝影
松智路位於台北一零一偏東側，預估跨年煙火不會受風向影響較少，視野也佳，人潮一路蔓延過松壽路口。記者林麗玉／攝影

今天跨年夜，北市府跨年晚會從晚間開始陸續湧人潮，依照電信信令推估，截至今晚9點，北市府周邊已經湧入4.7萬人。

除市府前廣場已經擠滿看跨年晚會人潮，人潮最多的其實是北市府大門後門(西大門)松智路，已經擠滿準備看台北一零一煙火倒數人潮，由於松智路位於台北一零一偏東側，視野佳，人潮一路蔓延過松壽路口，整條松智路滿滿都是等看101煙火人潮。

儘管今年跨年非休假日，許多民眾是與好友一起相約跨年，還有許多民眾一家四、五口帶著野餐墊，在封路馬路上野餐等跨年，預估晚間十一點後，人潮會愈來愈多。

今年北市府跨年晚會，將由市長蔣萬安晚間11時50分將與副市長李四川、林奕華、張溫德、台北101董事長賈永婕、議長副議長、奧運金牌選手等在跨年晚會舞台，陪大家倒數。

松智路位於台北一零一偏東側，預估跨年煙火不會受風向影響較少，視野也佳，人潮一路蔓延過松壽路口。記者林麗玉／攝影
松智路位於台北一零一偏東側，預估跨年煙火不會受風向影響較少，視野也佳，人潮一路蔓延過松壽路口。記者林麗玉／攝影

北市府 跨年晚會 野餐

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