聽新聞
0:00 / 0:00
跨年了！北市人潮湧 截至晚間9時已4.7萬人 這一條路人潮爆多
今天跨年夜，北市府跨年晚會從晚間開始陸續湧人潮，依照電信信令推估，截至今晚9點，北市府周邊已經湧入4.7萬人。
除市府前廣場已經擠滿看跨年晚會人潮，人潮最多的其實是北市府大門後門(西大門)松智路，已經擠滿準備看台北一零一煙火倒數人潮，由於松智路位於台北一零一偏東側，視野佳，人潮一路蔓延過松壽路口，整條松智路滿滿都是等看101煙火人潮。
儘管今年跨年非休假日，許多民眾是與好友一起相約跨年，還有許多民眾一家四、五口帶著野餐墊，在封路馬路上野餐等跨年，預估晚間十一點後，人潮會愈來愈多。
今年北市府跨年晚會，將由市長蔣萬安晚間11時50分將與副市長李四川、林奕華、張溫德、台北101董事長賈永婕、議長副議長、奧運金牌選手等在跨年晚會舞台，陪大家倒數。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言