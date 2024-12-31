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新北1314跨河煙火逾3萬發 現場湧4.3萬人提早迎接2025

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
韓流帝王SUPER JUNIOR-L.S.S.(利特、神童、始源)壓軸登場，一出場引來眾多粉絲搖著手燈尖叫，將氣氛推至最高潮。記者劉懿萱／攝影
韓流帝王SUPER JUNIOR-L.S.S.(利特、神童、始源)壓軸登場，一出場引來眾多粉絲搖著手燈尖叫，將氣氛推至最高潮。記者劉懿萱／攝影

新北跨河煙火晚間8點25分施放，現場約4.3萬人共度2024年最後一夜。此次煙火施放創下歷年新高，逾3萬發煙火長達13分14秒，並結合淡江大橋光雕秀，點亮淡水河畔，新北市長侯友宜致詞說，跨河煙火是全台首發煙火，盼大家2025年會更好。

新北1314跨河煙火由影歌視三棲藝人黃鐙輝、曾子余、梁舒涵共同主持，煙火以黃、藍、綠、紅四大色系串連四大篇章，搭配專屬創作音樂，呈現新北市依山傍海的自然與人文風情。煙火鋪排有罕見的藍色煙火，並仿效日式煙火，雙尺玉煙火空中齊發。

而星光舞台從下午4時起接力上演，由許富凱、孫淑媚、U:NUS、宇宙人、陳勢安、范逸臣、葛希瓦、卓文萱、梁舒涵等實力派歌手及團體帶來多元曲風，為現場注入活力。韓流帝王SUPER JUNIOR-L.S.S.(利特、神童、始源)壓軸登場，一出場引來眾多粉絲搖著手燈尖叫，將氣氛推至最高潮。

侯友宜說，市府團隊每年都絞盡腦汁，帶給市民朋友一場精采的年終饗宴，而淡江大橋2025年即將完工，屆時淡水、八里兩岸的交通將更加便捷，且明年2025年5月雙北將共同舉辦世界壯年運動會，閉幕典禮將在新北市美術館戶外園區舉行，歡迎大家一起參與新北的國際盛事。  

新北跨河煙火晚間8點25分施放。記者劉懿萱／攝影
新北跨河煙火晚間8點25分施放。記者劉懿萱／攝影

淡水河 淡江大橋

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