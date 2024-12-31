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新北新泰塭仔圳一區配地草案將出爐 明年1月辦12場說明會
新北市府近年力推新泰塭仔圳市地重劃，新北地政局表示，該案已進入土地分配程序，其中第一區的配地草案即將出爐，預計於明年1月15日至17日及22日至24日，在泰山區公所舉辦共12場配地草案說明會，邀集一區4000多位土地所有權人參加，以了解土地分配情形。
地政局指出，塭仔圳一區的土地分配作業進度，受到申請合併案量龐大，以及陸續有凱米、山陀兒颱風停班等因素影響，市府持續加速辦理相關作業，配地草案即將完成，並於明年1月15日起向土地所有權人說明，為維護說明會秩序及與會者權益，土地所有權人須攜帶公文及身分證明文件入場，無法親自參加者，受託人應提供委託書核對後進場。
地政局表示，配地草案說明會將針對一區的土地分配原則、分配情形進行說明，土地所有權人若仍有疑問、需進一步了解，說明會後地政局將於「塭ㄟ故事館」提供相關諮詢服務，歡迎土地所有權人多加利用。
地政局強調，配地相關問題請洽市府詢問為準，切勿聽信坊間其他訊息；為求土地分配作業公平、公正、公開透明，地政局政風室人員也會全程參與本次說明會及相關作業，並預計於明年中旬公告分配結果。
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