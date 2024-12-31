新北淡水跨年煙火人潮湧現 「多路段車多壅塞」估晚間10點才緩解

新北跨河煙火晚間8點25分準時施放，淡水捷運站下午已湧現人潮，成泰路四段上關渡大橋往淡水方向、竹圍民權路往北皆車多，預估壅塞至晚間10時；目前漁人碼頭周邊已開始交管，包含中正路一段87巷、中正路二段51巷、觀海路港區禁止一般車輛與自行車進入。

新北跨河煙火今晚在淡水漁人碼頭、八里左岸登場，預計晚間8時25分，施放長達13分14秒的煙火；淡水端金色水岸河濱公園、海關碼頭、油車口木棧道、漁人碼頭（觀景平台、觀海廣場），及八 里端的左岸河濱公園、水筆仔公園、十三行文化公園、左岸漫步廣場等皆是煙火觀賞點。

新北文化局說，跨河煙火演唱會重量級卡司輪番上陣，包括范逸臣、陳勢安、宇宙人、U:NUS、許富凱、孫淑媚、卓文萱、梁舒涵及葛西瓦等。此外，韓流帝王SUPER JUNIOR-L.S.S.（利特、神童、始源）將帶來壓軸演出，成為今晚最大亮點。

新北交通局指出，目前人潮、車潮湧現，4時起五股成泰路四段、八里龍米路一段接關渡橋往淡水台北；淡水民權路、中正東路往三芝及台北雙向車多，預估會持續車多壅塞至晚間10時，呼籲民眾多利用捷運及公車欣賞煙火及跨年晚會。

此外，據了解，由於部分路段發生車禍，市長車隊也受困車隊之中。