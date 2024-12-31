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北市民防有給職幹部招募惹議 警：公正公平依法辦理

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
台北市警方表示，此次民防大隊招募有給職幹部，一切依法辦理。記者李隆揆／攝影
台北市警方表示，此次民防大隊招募有給職幹部，一切依法辦理。記者李隆揆／攝影

內政部持續強化民力訓練及運用，台北市政府今年也首次編列預算規劃招募有給職民防幹部，協助市府推動民防政策，但有數名民防隊員認為招募規劃不透明、不完整，「程序詭異、像是內定」，對此台北市警局說明，相關招募程序皆是依法辦理。

數名民防隊員說，此次招募計畫，從公告招募到報名截止只有3天時間，很多人收到招募訊息後都來不及報名；公告訊息內容也太粗糙，未說明考試時間，且由警局第一階段審核後另外通知考試，代表很多人完全不知道自己有沒有被審核過，「沒通過也至少讓人知道原因吧！」

另，口試遴選小組由民防大隊成員組成，「這要不作弊也難」；先前已有耳聞有給職人員將由特定人員擔任，若要如此何必公開招募？

據悉，此次民防大隊招募有給職幹部簡章顯示，報名期間為今年11月11上午8時至11月13日下午5時，甄試方式分二階段，報考者通過第一階段書面審核後，經通知參加法規考試、電腦操作測驗及口試，三項測驗有一項零分即不予錄取。

民防隊員說，當初朋友鼓勵參加民防團隊，說能學習自救技能，後來發現民防平常根本沒有任何訓練活動，1年訓練1天8小時，根本無法深化記憶學習，在工作上要請假也很困擾，絕大部分時間都在吃飯聯誼，淪為選舉期間政治人物跑攤行程之一，民防團隊有名無實，難怪如今高齡化嚴重，招募不到新血。

對此，台北市警局表示，民防大隊依據「台北市民防大隊有給職專任人員工作職掌待遇及遴選考核作業規定」辦理遴選作業，相關程序公正公平、依法辦理；民防隊員請假訓練部分，民防法規定，民防人員參加訓練，其所屬公司等，應給予公假；警方也將持續強化民防相關訓練內容，優化民防團隊運作效能。

另，市警局及各分局依規定辦理訓練及實務操作課程，包含緊急救護、自救實作訓練、心肺復甦術、止血帶操作等，提升民力人員處理傷患及自助能力。

實際訓練包含常訓，每年6至8月召集編組全員參加；幹部訓練，針對民防小隊長以上幹部實施專業訓練；民力任務隊緊急救護訓練，各區大隊部指派2人參訓，訓畢成為區大隊種子教官，推廣民防自衛能力。

北市 幹部 民防

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