新北汐止金龍里二手義賣進帳7萬元 捐助家扶、金龍少棒

汐止金龍里歲末年終舉辦二手義賣活動，不少里民都將家中用不到的家電、衣服還有玩具，這次甚至還有民眾拿出收藏好幾10支的茶壺參加義賣，當天也吸引好多人來挖寶，活動結束，算一算進帳7萬元，里長陳美麗也將義賣所得全數捐給汐止家扶中心以及金龍國小棒球隊。

活動結束，也把錢送到金龍國小，今年一樣把義賣所得通通捐出來，除了一部分捐給金龍國小棒球隊，支持球隊，也捐給了汐止家扶中心，關心弱勢家庭的孩子，當天受贈單位也準備了感謝狀表示感謝。

金龍里長陳美麗表示，今年義賣成績很好，賣了7萬元，就想說平均來分，捐汐止家扶中心5萬元，另外，在地的金龍國小棒球隊也希望給他們加菜金，所以，就捐了2萬元，給孩子們加油，鼓勵棒球隊年年比賽都冠軍。

新北市議員張錦豪指出，很感謝金龍里每年都會舉辦二手義賣活動，並且都把所得拿出來做愛心，今年所得7萬元，2萬支持金龍少棒，以及5萬捐給汐止家扶，期待不論是在體育發展或是社會救助，社會各界的愛心，都能夠傳遞到各個角落，需要幫助的人身上。

金龍國小校長呂金榮說，很感謝里長陳美麗把義賣所得捐給學校的棒球隊，讓孩子們在比賽過程中有更多的經費，球隊長年以來應戰，所需的經費非常多，除了學校按照教育局、教育部的協助以外，另外還有家長的捐贈，金龍里長連續第二年捐贈，這樣的善行義舉，真的是非常感謝，相信棒球隊小朋友都知道，接受別人的饋贈要懂的感恩，金龍國小棒球隊會更加的努力，以更好的成饋回報給大家。

汐止家扶中心組長曾麗羚也說，感謝美麗里長，長期辦愛心義賣活動，幫助汐止家扶目前大概285戶的扶助家庭還有兒少，幫助真的很大，因為孩子不止需要生活的費用、獎助學金或是急難救助金，現在經濟不景氣，有這樣的捐助，能幫助孩子順利就學，在生活上可以多一點營養的補助，幫助這些孩子可以健康長大。

金龍里長帶著志工們把義賣所得捐出來，當天新北市議員張錦豪也來鼓勵孩子們，金龍國小棒球隊前幾天才剛比完福爾摩沙盃拿到冠軍，也期許有大家的鼓勵支持，有更好的成績展現，金龍里二手義賣，不但賦予物品新生命，所得也捐助愛心，一舉數得。