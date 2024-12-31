新北汐止稅捐處邀名師畫春聯迎春 客製化受好評
為了迎接農曆新年，今(31)日新北市政府稅捐稽徵處汐止分處再度舉辦捐發票送春聯活動，除了宣導買東西記得索取發票，今年再度邀請唐菁老師現場揮毫寫春聯，吸引不少民眾參加，尤其老師除了揮毫，還藏了繪畫巧思，客製化春聯特別受歡迎。
唐菁老師一大早就開工，揮毫寫春聯，稅捐處做公益，舉辦名家揮毫迎新春活動，唐菁老師連續十幾年共襄盛舉，趕在過年前揮毫，吸引不少民眾排隊索取，因為不但字美，還很有創意，加入了插畫，畫春聯，更是讓民眾愛不釋手，像是迎春納福、花開富貴，畫了很有質感的春聯，搭上金色字體迎春，最後再以金色墨水灑下雪花，喜氣洋洋，客製化春聯大受歡迎。
新北市稅捐處汐止分處主任王幸秀表示，新年就要到了，今年稅捐處再度為大家準備了由唐菁老師現場揮毫的春聯，讓民眾帶回去貼在家裡，明年是蛇年，老師的春聯也有畫了生肖插畫，生動好看，祝大家好事年年來。
唐菁老師說，謝謝稅捐處每年舉辦寫春聯的活動，嘉惠市民還有納稅義務人，這個意義非常好，民眾也都很喜歡，每年的春聯都會稍微客製化，應觀眾的要求，寫寫字、畫畫插畫。
民眾可以自己挑詞句，現場請老師現場發揮，量身訂作的春聯特別有意義，歲末年終，結合新年辦宣導活動，吸引不少民眾現場索取，迎接新的一年。
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