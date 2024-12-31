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台灣珊瑚貝殼廟歲末送暖 捐贈20萬助弱勢民眾

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
台灣珊瑚貝殼廟捐贈20萬元的善款，幫助石門區的弱勢家戶與居民。 圖／紅樹林有線電視提供
台灣珊瑚貝殼廟捐贈20萬元的善款，幫助石門區的弱勢家戶與居民。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市石門區的台灣珊瑚貝殼廟主要祭祀濟公禪師，更以珊瑚及貝殼作為廟中最主要的裝飾是最大特色，在2024年的最後一天，台灣珊瑚貝殼廟的團隊遵行濟公禪師旨意捐贈20萬元的善款，要來幫助石門區的弱勢家戶與居民，希望在濟公禪師幫助之下，弱勢家戶都可以過得越來越好。

台灣珊瑚貝殼廟負責人謝榮壽指出，特別在濟公禪師前辦理捐贈儀式，不只是因為遵行旨意，更是希望新廟在石門落成啟用，能夠與在地的鄉親有更多的互動，敦親睦鄰也幫助弱勢族群。

石門區公所社會人文課長鄧心婷表示，相當感謝台灣珊瑚貝殼廟的善舉，在農曆年前捐贈這筆善款，而石門區公所也將會將這筆善款運用在急難救助與社會福利，並且在下個月的關懷弱勢活動中，也會將善款發放給區內有需要的弱勢家戶，再次感謝台灣珊瑚貝殼廟讓石門區的弱勢民眾感受到無限的溫暖，也期待在拋磚引玉之下能夠有更多的善心企業團體一起來關注弱勢家戶的需求，讓他們都能夠度過一個好年。

珊瑚 石門

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