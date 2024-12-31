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年前發大禮！ 台北市長蔣萬安拍板85-98歲長者敬老金翻倍至3千元
台北市長蔣萬安今天上午主持市政會議，拍板通過修正「北市重陽敬老禮金發放金額標準」，85歲至98歲長者的重陽敬老禮金，將從現行1500元提高至3000元。
北市社會局統計，台北市85至98歲禮金調整為3000元後，將有6萬2752人受惠，因應禮金調整及明年度年老年人口數增加，明年預算相較今年增編9201萬。
蔣萬安今天上午主持北市府今年最後一場市政會議，會中通過修正「台北市外送平台業者管理自治條例」、「台北市重陽敬老禮金發放金額標準」、「台北市消費場所強制投保公共意外責任保險實施辦法」。
蔣萬安市政會議裁示，為表達對長者的尊重和照顧、推動敬老觀念，北市修正「北市重陽敬老禮金發放金額標準，將現行規定85歲到98歲長者的重陽敬老禮金發放金額，從現行1500元提高到3000元。蔣萬安宣布照案通過，後續將函請行政院備查及議會查照。
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