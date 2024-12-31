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新修法明上路 基北北桃寒假前嚴查機車用未認證排氣管

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
基北北桃寒假前要嚴查機車使用未經認證的排氣管。圖／桃園市環保局提供
基北北桃寒假前要嚴查機車使用未經認證的排氣管。圖／桃園市環保局提供

桃園市環保局表示，「靜桃專案」管制噪音車輛措施，在基北北桃環保交流合作平台會議獲廣泛討論，並聯手爭取中央修法管制；另因應明年施行的噪音管制新規定，也會針對違規改裝排氣管車輛聯合大執法。

環保局說明，明年2025年1月起，機車排氣管改裝將列入檢驗項目，若車主未使用經認證的排氣管，將依道路交通管理處罰條例第16條1項1款處以900至1800元的罰款。基北北桃也於平台會議中達成共識，決定在交界處，共同稽查使用未經監理機關變更登記改裝的機車排氣管，寒假前辦理排氣管改造噪音聯合稽查。

環保局長陳世偉指出，靜桃專案自去2023年6月啟動，基北北桃一起投入攔查噪音車輛，也因此發覺噪音管制法部分規定有所不足。

昨天4城市環保平台會議針對加嚴第5至6期車原地機動車輛噪音管制標準、訂定夜間機動車輛管制標準、提高裁處金額以及道路交通管理處罰條例，針對拆除消音器或以其他方式造成噪音等議題都有討論；另針對訂定標準後，聯合向中央建議修法，包括函請交通部、環境部修法管制源頭，並於市交界聯合執法。

環保局表示，桃園市執行靜桃專案為有效遏止改裝噪音車問題，副市長蘇俊賓於行政院院會，倡議中央修訂排氣管改裝源頭管理法規，環境部及交通部已分別訂定「機動車輛替換用消音系統認證管理規範」及修訂「道路交通安全規則」，源頭管制非法改裝排氣管車輛。基北北桃環保局今年配合環境部，協助車主檢測噪音檢測及變更排氣管登記作業，噪音車輛陳情案件顯著下降。

環保局強調，基北北桃環保交流平台自成立以來，已針對多層面議題進展深入討論，透過跨域橫向交流不間斷，打破縣市藩籬，持續共創美好一日北台生活圈，攜手打拚維護基北北桃市民生活品質。

噪音 環保局長 環境部

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