大巨蛋震動影響松菸古蹟? 結構技師：不如地震大

台北大巨蛋共振問題，引發周遭居民不滿，近期傳出一旁市定古蹟松菸菸廠建物剝落情勢。結構技師對此表示，共振不至於像地震的影響嚴重，主要是看建築物距離，而共振產生最主要的原因是台北市屬盆地地形所致。

對於大巨蛋影響松菸古蹟提案的文資委員表示，在大巨蛋開始興建時，松菸文創園區的行政大樓就有受到東西向、意即從製菸廠到光復南路一段的屋損，本來就是老弱殘兵，雖然大巨蛋蓋屋頂層時，松菸周邊也有以抗拉力等技術修復。

文資委員說，但是即使補強，還是難以撐住今年4月4日的大地震，地震過後其實就有出現1mm到1.5mm的裂縫，近期張惠妹演唱會，4萬人一起跳動的共振效果之下，最近過去看裂縫又變大。

文資委員認為，大巨蛋雖然蓋好啟用，但其實也能夠再加裝隔震墊等防護，但目前看來，主辦單位尚未有相關規畫。

台北市結構技師公會理事長徐茂卿說明，由於台北市屬於盆地地形，土層較為柔軟，因此聲音的傳播速度就會很慢，造成震動影響就會很大，反觀，硬質地盤的聲音傳播速度快，不會有共振的問題。

徐茂卿說，而共振一定會造成相鄰的建築物出現細微震動，像是物品的搖晃等，不過大巨蛋的共振為人為造成，對於周遭建築結構來說，傷害不會比地震來得嚴重，「但還是要看建築物之間的距離。」

徐茂卿也說，大巨蛋在設計時，也有考量到此問題，因此特意挖深地下層，降低共振的影響，他認為，對於旁邊的高樓或者低矮房子影響不會太大，這點小巨蛋就不同。