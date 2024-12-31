新北板橋禁止未取得合格排煙檢車輛進入空維區 元旦正式啟動

新北市政府環境保護局已預公告近1年的「板橋雙子星空氣品質維護區」，將於114年1月1日正式啟動，禁止未取得合格排煙檢的管制對象進入空維區，對象包括出廠三年以上柴油大客(貨）車、分階段管理的柴油小貨車、出廠五年以上燃油機車，柴油引擎施工機具也納入管理。上述車輛進入此區，需定期進行排煙檢測、申請自主管理標章，違反者將依空氣污染防制法第七十六條第二項規定，處車輛使用人或所有人新臺幣500元以上6萬元以下罰鍰，並得令其改善，未改善者，得按次處罰至改善為止。

環保局表示，目前新北市已劃設之空維區有位於八里區的「西濱海岸空氣品質維護區」及位於板橋區的「板橋雙站空氣品質維護區」，以車牌辨識系統採全時段管制方式對空氣品質的改善成效顯著，未來將逐步擴大各空維區管制範圍及管制對象，維護民眾身體健康。另若新北市空氣品質惡化警告達中級預警(空氣品質指標大於150)時，此兩處空維區將依照規定對於違規排放的管制目標加重處罰，以防止進一步加劇空氣污染。

環保局長程大維指出，考量板橋區為新北市人口最稠密的行政區，特別是新板特區，兼具政經中心與主要交通樞紐地位，為改善此區域空氣品質，自111年起，新北環保局於板橋公車站及板橋轉運站區域實施第一期空氣品質維護區(即「板橋雙站空氣品質維護區」)，針對柴油大客車進行管理，要求通行車輛皆應取得有效的自主管理標章。

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