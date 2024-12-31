新泰塭仔圳「莊泰路」 預計農曆年前通車

隨著新泰塭仔圳市地重劃區逐步開發，新北市長侯友宜30日前往視察計畫道路施工情形，侯友宜市長表示，「莊泰路」（領航路至中正路段）預計於明年農曆年前正式通車，將能有效疏導當地車流，也期勉市府及施工團隊持續努力，各項工程進度能如期如質完成，打造塭仔圳成為北臺灣居住的首選及經濟發展中心。

侯友宜市長表示，塭仔圳自今年3月開通第一條計畫道路「領航路」後，前往輔大醫院的救護車每趟平均省下5分鐘車程，每年共多爭取360小時的黃金救援時間，現在連接領航路及中正路的「莊泰路」也即將完工，預計於明年農曆年前正式通車，將可有效疏導該地區的車流，節省約10分鐘的通勤時間。

侯友宜市長指出，莊泰路也預留未來「泰板輕軌」廊道，在路中間留置8公尺寬的輕軌預定帶，通車前會以灌木景觀來點綴市容。另外，該路段也設置雙側人行道，並於路口進行增設庇護島及行穿線退縮等，以落實人本交通的理念。

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