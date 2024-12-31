快訊

中職／兄弟釋出7人包括陳家駒 3人簽回、2人轉教練

遊日注意！日本流感、新冠案例狂飆 疾管署示警「這3區」疫情嚴峻

「天下第一所」中山二派出所改建因地質鬆軟流標 北市：減樓層因應

中央社／ 台北31日電

北市警局中山二派出所號稱「天下第一所」，建物使用至今70年，因使用磚木興建，警局規劃改建，但流標2次。警方今天表示，流標是受地質鬆軟等因素，以減樓層等方式因應

台北市警察局中山分局中山二派出所位於中山北路2段與民生西路交叉口，因鄰近八大聲色場所，派出所過去常須處理幫派、酒店糾紛等事件，被外界封為「天下第一所」。

北市警局透過資料指出，1954年興建完成的中山二派出所，因屋況老舊，使用至今70年，內部使用空間不足，且建物為磚頭及木材興建，為確保建物使用安全及符合現行建築耐震規範，台北市政府於2020年10月核定委託工務局新建工程處代辦興建。

警方表示，中山二派出所已搬遷至中山北路2段59巷21號2樓之4繼續為民眾服務，市警局把派出所改建案預算送入台北市議會審議，但在今年8月、9月對外招標時，卻因無廠商投標而流標。

警方指出，2次流標原因是中山二派出所的基地地質鬆軟，且面積過小僅442平方公尺，加上評估進行連續壁施工時，無足夠施作空間，若以原規劃開挖深度及樓層高度施工，將導致施工困難且可能損壞鄰房的風險，因此才沒有廠商願意投標。

警方說，中山二派出所原本規劃改建為11樓、地下3樓，經2次流標後，改為地上7樓、地下1樓，並以鋼構方式興建，且規劃11間待勤室，符合中山二派出所員警勤務，總工程經費為新台幣3.7億餘元。

警方表示，中山二派出所改建案經再次提案送入議會審議後通過，後續將對外發包，若招標過程順利，預估2027年底完工。

北市 建物 改建案

延伸閱讀

北市：爆炸聲會驚嚇毛孩 帶寵物參加活動應備牽繩

北市警「天下第一所」被封惡靈古堡 改建案流標原因曝光

中低收入戶長者明年可用敬老卡折抵聯醫掛號費 北市近9千人受惠

台南新光三越中山店蟬聯地王 每坪115萬元

相關新聞

大巨蛋震動影響松菸古蹟? 結構技師：不如地震大

台北大巨蛋共振問題，引發周遭居民不滿，近期傳出一旁市定古蹟松菸菸廠建物剝落情勢。結構技師對此表示，共振不至於像地震的影響...

年前發大禮！ 台北市長蔣萬安拍板85-98歲長者敬老金翻倍至3千元

台北市長蔣萬安今天上午主持市政會議，拍板通過修正「北市重陽敬老禮金發放金額標準」，85歲至98歲長者的重陽敬老禮金，將從...

新修法明上路 基北北桃寒假前嚴查機車用未認證排氣管

桃園市環保局表示，「靜桃專案」管制噪音車輛措施，在基北北桃環保交流合作平台會議獲廣泛討論，並聯手爭取中央修法管制；另因應...

新泰塭仔圳「莊泰路」 預計農曆年前通車

隨著新泰塭仔圳市地重劃區逐步開發，新北市長侯友宜30日前往視察計畫道路施工情形，侯友宜市長表示，「莊泰路」（領航路至中正路段）預計於明年農曆年前正式通車，將能有效疏導當地車流，也期勉市府及施工團隊持續

新北板橋禁止未取得合格排煙檢車輛進入空維區 元旦正式啟動

新北市政府環境保護局已預公告近1年的「板橋雙子星空氣品質維護區」，將於114年1月1日正式啟動，禁止未取得合格排煙檢的管制對象進入空維區，對象包括出廠三年以上柴油大客(貨）車、分階段管理的柴油小貨車、

北市過年垃圾收運時間出爐 除夕加開收運、初四開工

北市環保局今天公布春節收運垃圾狀況，除了除一至初三及初五停收外，包含小年夜、除夕、初四均會收運，其中除夕中午及夜間時段也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。