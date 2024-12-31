北市過年垃圾收運時間出爐 除夕加開收運、初四開工

北市環保局今天公布春節收運垃圾狀況，除了除一至初三及初五停收外，包含小年夜、除夕、初四均會收運，其中除夕中午及夜間時段也會加班收運。環保局也提醒年前大型廢棄物排出巔峰期，若要丟大型垃圾務必與清潔隊先預約，將收運至小年夜，而過年期間各行政區也有31處垃圾限時收受點，民眾可前往自行丟棄。

環保局表示，明年農曆春節連續假期從1月27日至2月2日起，除大年初一（1月29日）至初三（1月31日）、初五（2月2日）共4天停收外，1月27日小年夜正常收運，1月28日除夕當天中午及夜間時段加班收運，2月1日初四恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物，2月3日初六起恢復預約收運大型廢棄物。

此外，環保局於各行政區共設有31處垃圾限時收受點，春節期間民眾如無法配合清運時段排出垃圾，可就近至各限時收受點排出垃圾，收受點可至環保局官網查詢。

環保局提醒，過年前也是民眾預約家中大型廢棄物排出巔峰期，民眾可先向清潔隊預約好時間及地點，再將大型廢棄物搬運到約定地點，清潔隊將依約前往收運，切勿私自將大型家具及廢棄物任意排出、丟棄於道路上，以免造成環境髒亂、影響交通安全，還會觸法受罰。