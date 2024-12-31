基北北桃聯手打擊噪音車 元旦起加強取締未登記改管車

新北市環保局日前參與基隆市環保局主辦「基北北桃環保交流合作平台」第7次會議，明年起改裝機車排氣管將列為檢驗項目，從源頭強化管制噪音車，會議決議新北、基隆、台北及桃園環保局、警察局及監理單位將聯手合作，自元旦起加強取締未經監理登記的改裝排氣管車輛，範圍涵蓋四市相接鄰主要道路、噪音車陳情熱區，並採取夜間攔查、科技執法等措施強化聯防。

環境部和交通部自明年元旦起推行改裝排氣管認證制度，將排氣管設備列為檢驗項目以加強源頭管制，改裝排氣管須經合法業者辦理及繳交查驗改裝設備統一發票，經公路監理機關檢驗合格辦理變更登記，並應使用經環境部噪音管制認證系統對應該機車型式排氣管。未認證通過且經檢測不合格者，最高將罰5400元。

環保局長程大維指出，去年及今年暑期基北北桃聯合執行「麥噪」專案，今年11月新北環保局和警察局再推出「靖音專案」，加強夜間查緝，在環警攔查合作至目前為止已當場告發噪音車3663件。本次合作平台會議，北北基桃四市也決議將聯合稽查。

環保局說明，新北市今年申請免費審驗替換用排氣管登錄案件數達1萬餘件，明年起不再受理免費審驗，車主須自費委託環境部許可的噪音實驗室進行噪音檢測，通過後再至公路監理機關辦理車輛檢驗變更登記。

未使用經認證排氣管者，將依道路交通管理處罰條例將處以900至1800元罰鍰；即使是經認證的排氣管，若因不當使用或破損造成噪音，經科技執法判定超標，亦將依「噪音管制法」處罰1800到3600元。