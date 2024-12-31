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蔣萬安市政會議通過 外送報酬調降須協商、若違可罰10萬

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市政會議今通過「外送平台業者管理自治條例」修正案，包括平台調整外送報酬前應與工會協商；於14日前網路公告並通知工會及外送員，若違反報酬協商等規定，可處2萬以上10萬元以下罰鍰。聯合報系資料照片
北市政會議今通過「外送平台業者管理自治條例」修正案，包括平台調整外送報酬前應與工會協商；於14日前網路公告並通知工會及外送員，若違反報酬協商等規定，可處2萬以上10萬元以下罰鍰。聯合報系資料照片

雙北外送員逾6萬人，北市政會議今通過「外送平台業者管理自治條例」修正案，包括平台調整外送報酬前應與工會協商；於14日前網路公告並通知工會及外送員，若違反報酬協商等規定，可處2萬以上10萬元以下罰鍰，市政會議通過後，下會期送議會審議。

北市自治條例這次修法，是全國第一個要求外送員報酬透明、並需要與工會協商及公告，全國外送產業工會發言人蘇柏豪認為，目前平台給外送員的報酬根本是黑箱，如A外送員跟B外送員報酬不一樣，不僅計算方式不一樣、趟次獎金也不一樣，並沒有公訂報酬，北市府修法當然希望有公開透明的報酬機制，北市府列進法規是好事，但後續就看執行力道。

蘇柏豪說，如果北市府針對每個外送員個案都開罰，就可能會對平台能有有效監督，不過就怕執法力道無法跟得上，那就一點用都沒有。

市長蔣萬安今天上午主持市政會議，通過「北市外送平台業者管理自治條例」，修法包括為使外送平台業者及外送員就報酬建立溝通協調機制，明定外送平台業者調整報酬前，須與外送員工會協商。

另因外送平台業者無預警調整外送服務報酬事件頻傳，明定外送平台業者確定調整外送服務報酬應於調整日十四日前以網際網路方式公告，並通知外送員及外送員工會；也明定外送平台業者應與外送員工會每季至少辦理一次協商。

勞動局表示，若議會審議也通過，未來自治條例也明定外送平台業者，如違反報酬協商等相關規定，將處2萬元以上10萬元以下罰鍰。

另外，目前Uber平台有設置休息提醒機制、foodpanda沒有，北市自治條例也修法要設置提醒休息機制，避免過勞。有外送員認為，這個機制僅是提醒，老實說沒有太大功能，因為會休息的外送員就是會休息，要繼續接單的，還是會繼續接單。

北市勞動局長高寶華表示，外送平台業者基於社會責任，應負起建立與外送員及其工會間的協商機制，主動積極並改善外送員之勞動條件。動局也再次呼籲中央，因外送服務範圍遍及各直轄市及縣市，應具有全國一致性，就規範外送平台業者與外送員權利與義務應盡速以專法制定，以杜絕相關爭議。

北市府 報酬 外送員

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