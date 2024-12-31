北市警「天下第一所」被封惡靈古堡 改建案流標原因曝光
北市中山分局中山二派出所素有「天下第一所」之稱，但公廳舍已有近70年歷史，是台北市最老舊的派出所，列為危樓，還因樹根從地板竄出，被戲稱為「惡靈古堡」。北市議會通過預算改建，但流標2次，且樓層從11樓減為7樓，大砍4個樓層。北市警局指出，因基地地質軟弱，面積過小，減樓層並改為鋼構，正重新招標。
中二所位於中山北路2段與民生西路交叉口，因轄區範圍治安、勤務複雜，轄內八大行業密集且幫派活動頻繁，被封為「天下第一所」，但辦公廳舍至今已69年多，天花板鋼筋裸露、甚至有樹根竄進室內，耐震能力不足、補強效益不佳，議會通過預算原地改建，目前警力先暫時搬遷到中山北路2段59巷中山區民活動中心2樓為民眾服務。
中二所原址的建物，原本預計在116年底完工，但今年8月5日及9月26日辦理2次工程招標，但都無廠商投標而流標。對於流標原因，北市警局指出，市府多次召開會議研商，因該基地地質軟弱，面積過小，連續壁作業時無足夠空間施作，施工困難，且恐有鄰損等問題，導致工程流標。
市警局指出，經討論後，為了提高工程施工可行性並降低鄰損風險，請議會同意在原通過的預算下，興建樓層由地上11層、地下3層，修正為地上7層、地下1層，並以鋼構方式興建。由於大砍4個樓層，是否影響辦公？市警局後勤科指出，原本規畫7樓以上是備勤使用，樓層被減少，不會影響辦公。
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