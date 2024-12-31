專訪／侯友宜提早半年修復環狀線 不分黨派讚魄力

新北市長侯友宜歷經大選挫敗，重新回歸市政，藍綠白都肯定侯友宜的魄力與決心，尤其環狀線提前半年修復通車，獲不分黨派讚賞。不過議員認為，新北在社會福利、與軟硬體建設仍嫌不足，盼侯在最後2年能秉持以市政為主，打造新北的城市光榮感，兌現對市民的承諾。

民進黨團總召張維倩表示，總統選舉市長請假造成市政空轉，回歸後捷運環狀線毀損的修復工作原本預計要超過一年的時間，在市長強力的要求之下提前半年修復完成，也希望市長拿出魄力，將空轉的市政加速進行。

國民黨團書記長陳偉杰指出，新北這六年地方建設穩扎穩打，成果有目共睹，近年少了「政治」，務實的施政作為，包括愛用事務官等，都確實反映在近期民調上，確實看到其加倍奉還決心。

民眾黨市議員陳世軒則說，歷經總統大選，過去侯市長霸氣外露，如今在施政上姿態放更軟；以前把「好好做代誌」掛嘴邊，現在他就算沒再說「好好做代誌」，但從他的發言，政治味不見了，多的是身體力行做實事，以市政為優先，必須給侯市長肯定。

各黨派認為侯還能做得更多，張維倩說，環狀線後續保固內修繕費將近14億的費用誰負責的問題，希望侯友宜在卸任前能與蔣萬安達成協議解決賠償問題捍衛新北市民荷包。

張維倩也認為，應增加敬老卡使用在掛號費，包括補助疫苗注射，與放寬凍卵補助資格；另去年曾經發生一日三起孤獨死，侯常說新北市市台灣的縮影，現在新北市解決的事情也必然是未來台灣會發生的問題。

陳世軒則認為，未來兩年，硬體建設塭仔圳重劃區開發要能如期完工，汐東線工程已簽約，五泰板輕軌還有待繼續推進；軟體方面，期望繼續推動學校雙語教育；先前校園割頸案跟近來頻發生學生墜樓，除了校內安全，學生跟教師們的心理輔導跟生命教育也都要加強。

陳偉杰說，接下來2年包含三環六線的推進，各區的重劃、都更和危老重建案件，大巨蛋的興建等，都十分重要，淡江大橋明年完工後，公車路線設計關係著新市鎮居民通勤實質效益；今年終於開工的淡北道路，更是乘載著淡水居民20年來的期盼，希望工程能如期完工外，施工黑暗期一定要盡可能降到最低；更要爭取淡海輕軌及八里輕軌動工，加速落實安居樂業願景。

陳偉杰說，中長期而言，賴清德總統的淡海科學城願景能不能落實，和在這兩年內是否能提出完善規畫息息相關。