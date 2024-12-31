共同防堵詐房！ 新北地政與計程車隊廣傳「打詐神器」
為打詐並守護民眾不動產，新北地政局力推「地籍異動即時通」，新北地政局表示，不少詐騙集團在歲末年終蠢蠢欲動，地政局與計程車品牌合作，將在大台北地區營業計程車上播放「地籍異動即時通」宣導短影音，藉車內循環輪播方式來加深記憶點，提高民眾防詐意識。
地政局長汪禮國指出，新北市地籍異動即時通的申辦件數今年超過3萬件，超過開辦14年來的總和，總計開辦累計至今年11月底已達6萬6271件，為全國最多的縣市，但有鑑於詐騙集團專業分工、甚至勾結不法業者合謀犯案，詐騙手法已經令人防不勝防，因此做好最基礎的保護措施更顯重要，地政局仍持續加深宣導力道，擴大宣導面向，盼能建立起一道防堵不動產詐騙的守護防線。
地政局地籍科長王珮榕表示，今年與新北市地政士公會、永慶房屋等組織或業者合作，對提升地籍異動即時通申辦量效果顯著，歲末年終年節將至，是詐騙犯罪的高峰期，地政局攜手市占率達28%的計程車業龍頭台灣大車隊，利用車內螢幕持續播放有趣易懂的宣導短影音，提醒乘客申辦地籍異動即時通的重要性及申辦方法，鼓勵更多民眾花個幾分鐘時間完成申辦手續，就能保護價值動輒上千萬元的不動產。
地政局補充，地籍異動即時通服務可於線上或地所臨櫃免費申辦，申辦後若不動產被申請買賣、拍賣、贈與、抵押權設定等情況，在地所「收件」及「異動完成」時都會透過簡訊或電子郵件發送通知，讓民眾及時獲知不動產異動狀況，防堵詐騙集團盜走不動產。
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