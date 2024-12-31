新北2026藍綠白複雜局勢 侯友宜交棒考驗及變數都多

隨縣市長任期過半，交棒考驗成話題，尤其2026新北情況更引關注，藍營憂心是苦戰，要及早底定人選才能衝刺，對藍白合雖保守但也盼能合作；白營也說還太早，不過現在市政上與市府合作順利。綠營則是暗潮洶湧，黨務人士直言現在以國事為重，有意參選的人只能鴨子划水。

市長侯友宜接受本報專訪時話講得保守，強調距離選舉還有好一段時間，就能看到這麼多大家關心及熱烈討論，他還是一句話「把握當下」才是最重要的，不過他樂見也歡迎更多人為新北市打拚，且台灣是民主社會，參選是個人選擇及權利，至於誰出線、誰當選，是眾人的決定。

新北市議會國民黨團書記長陳偉杰認為，不少市民都認同前市長朱立倫和侯兩任四屆的表現，當然不可否認也有部分不同聲音，認為新人新政、換黨做做看的基層意見，所以2026對藍營來說非常艱鉅，再加上對手幾乎早定於一尊，所以基層都盼趕快拍板、確定接班人。

藍營地方人士分析，總統大選看似給侯很大打擊，但在新北還是實力雄厚，與熱門人選都很好，升高自身影響力叫板黨中央。綠營地方人士分析，新北副市長劉和然起跑慢、立委洪孟楷影響力有限，而台北副市長李四川再怎麼神，也離開新北好久，出線者若不得侯支持，必定辛苦。

另名綠營人士說，民眾黨參選是變數，即便再怎麼低迷也至少影響5至8%，這當中大多為藍營選票。外界也認為，藍白合不合會成關鍵。陳偉杰表示，未來變數實在太大，不過在立院合作監督有不錯表現，希望氣氛可以延續到選舉年和候選人協調上。民眾黨新北市議員陳世軒表示，現在還是先做好服務及爭取市政建設，也能看到侯非常專注市政，對於他爭取的很多建設也都幫忙，彼此合作順利。

相較藍營不確定，其實綠營也暗潮洶湧，立委蘇巧慧、黨秘書長林右昌都是熱門人選。新北市議會民進黨團總召張維倩表示，蘇深耕地方也帶領新北黨部深入基層，凝聚各區戰力，而林也積極協助賴清德總統黨務，相信在林運籌帷幄下2026全台能「藍天變綠地。」

綠營地方人士指出，蘇以黨部主委身分跑透透，好像聲勢高，其實林私下也跑很多宮廟、同鄉會，人氣也很旺，立委林淑芬也是優秀人選，相信黨有「機制」協調，若初選走不成，也可能中執會授權黨主席決定。