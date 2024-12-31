中和大洋塑膠捐地「公私合建」案 議會反對確定破局

地方政府財源有限，新北市財政局比照中央農田水利署在中正紀念堂周邊土地開發案例，推動「公私合建制」，首案有意將中和大洋塑膠捐贈兩塊素地與民間業者共同開發，打造中和警分局、交通分隊與住宅大樓，但新北市議會議員反對，確定破局。警察辦公廳舍全案已回歸警察局自行籌辦。

工業區變更住宅區案件，依法必須回饋市府37％土地，新北市因財政困難，打算將中和健康段兩塊回饋的機關用地、住宅2塊各面積約2600平方公尺素地，透過招商方式與建商合建，由建商出資蓋中和警分局，另一處蓋住宅，市府也可分屋，減少財政支出。

此舉屬於處分市有土地，須經過議會同意，但案件送到新北市議會，遭到多名民進黨議員反對，認為回饋本意就是要為市民所用、做公益項目，他們支持機關用地開發作為警方辦公廳舍，但公私合建操控在建商，土地合建後不可逆，恐導致新北市財產受損。

由於議會強烈反對，市府已經終止公私合建計畫，全案改由新北市警局自行籌建，目前正在評估中。

財政局長陳榮貴表示，公私合建非新北獨創，先前中央農業部農田水利署在台北中正紀念堂旁、板橋、三重等土地，也是透過合建分屋方式，減輕財政負擔，才會希望透過公私合建，引入民間合建開發受贈的住宅用地，開發收益由業者協助興建辦公廳舍，活化新北資產。

陳榮貴說，目前已經中和警分局與交通分隊建設案件，已回歸警察局自行籌辦，被問到未來還有沒有機會推動其他公私合建案，陳榮貴坦言，因為議會反對，其他案件可能難再透過此方式推動，會持續溝通與協調。

新北市議員張嘉玲表示，警察廳舍與一般廳舍不同，有其安全與隱密性，既然財政上經費允許，應該由市府自行籌建，把主導權掌握在自行手中，若透過公私合建，等於是不可逆的賣祖產，萬一蓋到一半出問題，要找誰負責？

張嘉玲指出，這塊土地鄰近知名美式賣場，還有環狀線，是精華地段難得的完整土地，她全力支持建設中和警分局，另外一塊住宅區，可以做其他公共建設，不管是圖書館還是運動中心等，可以視未來需求進一步規畫。

新北市議員陳錦錠則說，全案回歸新北市府主導「專款專用」她也非常贊成。

市議員邱烽堯則說，財政局當初想法是希望可以節省財政支出，但透過公私合建給特定對象開發，卻也有不妥，他強調，無論結果如何，中和警方長期辦公廳舍不足，趕快先蓋好，盡讓案件塵埃落定才是重點。

新北市警局表示，新北市政府重視警政廳舍改善，營造優質執勤環境，目前中和分局與交通分隊辦公廳舍若不採合作開發辦理，規畫朝向自建方式辦理，初步概估經費約10億元。