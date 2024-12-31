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跨年喝好水 北水處最新型「杜鵑花直飲台」101旁首亮相

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
2025台北最High新年城跨年晚會今晚登場，台北自來水事業處最新型的「杜鵑花直飲台」在台北101旁的微風南山前綠帶亮相。圖／北水處提供
2025台北最High新年城跨年晚會今晚登場，台北自來水事業處最新型的「杜鵑花直飲台」在台北101旁的微風南山前綠帶亮相。圖／北水處提供

2025台北最High新年城跨年晚會今晚登場，台北自來水事業處最新型的「杜鵑花直飲台」也在台北101旁的微風南山前綠帶亮相，讓每位參與跨年的朋友都可以一起暢飲純淨的台北好水，同時節能減塑、愛地球。

北水處表示，北市府在公共場域，例如商圈、公園、場館、登山步道入口等設置直飲台提升飲水便利性；除了固定式的直飲台，也打造新型行動式直飲台，能機動配合本府各大型活動設置，方便民眾體驗飲用台北好水。

北水處指出，這次新推出的杜鵑花直飲台，其設計靈感源自台北市的市花杜鵑，象徵台北的美麗、繁榮與幸福，直飲台採取通用設計，結合不同高度的飲水龍頭，無論是大人、小孩、身障朋友都能輕鬆使用；而花柱上的互動式螢幕則提供環境教育及水質資訊，閃亮繽紛光芒LED花蕊與花瓣的巧思。

另外　中央圓形燈飾能配合不同活動，投射照出代表性圖樣，此次，杜鵑花直飲台投射燈就是照映出「臺北最High新年城」的圖樣，閃爍的燈光搭配新年氣息，非常歡樂活潑，提升市容設計感。

2025台北最High新年城跨年晚會今晚登場，台北自來水事業處最新型的「杜鵑花直飲台」在台北101旁的微風南山前綠帶亮相。圖／北水處提供
2025台北最High新年城跨年晚會今晚登場，台北自來水事業處最新型的「杜鵑花直飲台」在台北101旁的微風南山前綠帶亮相。圖／北水處提供

台北101 杜鵑花 水質 通用設計

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