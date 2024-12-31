大巨蛋共振影響松山菸廠古蹟？ 文化局：安排會勘

天后張惠妹一連兩周及跨年夜在台北大巨蛋舉辦演唱會，首演就傳出共振問題影響周遭住戶，不料，近期被指鄰近一旁的市定古蹟松山菸廠也有剝落狀況，呼籲市府趕緊行動。管理單位表示，目前沒有發現跳動問題，文化局也將邀集相關單位會勘。

大巨蛋共振問題，造成周遭鄰里間的埋怨，家具、杯水等搖晃不打緊，大樓裡的電梯也跟著左右起舞，現在更傳出緊鄰大巨蛋旁的市定古蹟松山菸廠園區，疑似都震出問題來，台北市文化局昨召開文資會議時，委員提出臨時動議呼籲重視。

曾任結構技師公會理事長的詹添全指出，從張惠妹前天28日、29日觀察到晚間10點08分和9點07分，松菸的東南角有出現裂縫，靠近西南角的範圍也有些地磚裂開掉下來，他也說，其實相關體育場館就不敢找汽車商、音樂演奏等，就擔心屋頂共振狀況，已有前車之鑑。

詹添全呼籲，文化局、大巨蛋管理單位立即找專業結構技師公會鑑定，必須要趕緊採取行動，避免再度損傷。

負責委管的松山文創園區表示，目前並無發現因跳動及震動所造成古蹟剝落，園區將持續關注大巨蛋可能造成的影響。

文化局說明，近期將邀集體育局、遠雄公司等單位辦理現場會勘，除聽取管理單位報告松菸古蹟建築於大巨蛋演唱會期間有無明搖晃與建物異樣情形。