中低收入戶長者明年可用敬老卡折抵聯醫掛號費 北市近9千人受惠

高齡化已成全國趨勢，台北市為照顧經濟弱勢的長者，協助在醫療上減輕負擔，明年開始開放中低收入戶長者使用敬老卡折抵聯合醫院7大院區掛號費，每次最高扣抵50元，預計近9000人受惠，預估補助金額約1512萬。

社會局表示，中低收入戶及領有台北市中低收入老人生活津貼長者，可使用敬老卡點數扣抵台北市立聯合醫院門診掛號費，適用7大院區包含中興、仁愛、和平婦幼、忠孝、陽明、松德、林森中醫昆明院區，每次最高扣抵50點，另為利系統比對，使用敬老卡扣抵，只限本人當次使用。

而針對未來是否擴及到一般長者也能使用敬老卡，社會局表示，目前北市中低收入乎近9000人，預估補助金額1512萬，若開放全面補助，目前北市約57萬名長者經費需逾9億。

社會局強調，北市65歲以上長輩人口每年以接近百分之一成長，今年約22.87%，2031年預估達29.21%，福利支出逐年遞增，敬老卡適用醫療仍須審慎評估，且敬老卡擴大使用於一般長者在醫療用途，涉及中央對直轄市與縣市政府計畫及預算考核相關規定，若達預警認定門檻恐遭扣減補助款，將先於明年度推動後檢討執行成效評估後續。

社會局表示，今年敬老卡點數擴大使用3項大眾運輸工具及6處場館，包含桃園機場捷運、擴大臺鐵乘車補助起訖站範圍至北北基桃宜任一站、國道客運北北基桃宜路線。

社會局說，場館包含北流文化館-「唱 我們的歌 流行音樂故事」常設展、北投公園露天溫泉浴池、台北體育館桌球場及羽球場、台北網球場、台北市立天文科學教育館「宇宙探險、宇宙劇場及立體劇場」、台北市立動物園教育中心及遊客列車。