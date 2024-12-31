快訊

柯文哲鬼打牆談「謎之硬碟」遭蔡壁如戳破 橘子ATM存鉅款疑星國密會鐵證

真實人生／芭蕾女伶變傳統妻子 農場8寶媽吸粉2200萬

以為是Logo！新人看到實體1物驚「真的是儲存按鈕」 資深同事見狀都哭了

中低收入戶長者明年可用敬老卡折抵聯醫掛號費 北市近9千人受惠

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
高齡化已成全國趨勢，台北市為照顧經濟弱勢的長者，協助在醫療上減輕負擔，明年開始開放中低收入戶長者使用敬老卡折抵聯合醫院7大院區掛號費，每次最高扣抵50元，預計近9000人受惠。圖／聯合報系資料照片
高齡化已成全國趨勢，台北市為照顧經濟弱勢的長者，協助在醫療上減輕負擔，明年開始開放中低收入戶長者使用敬老卡折抵聯合醫院7大院區掛號費，每次最高扣抵50元，預計近9000人受惠。圖／聯合報系資料照片

高齡化已成全國趨勢，台北市為照顧經濟弱勢的長者，協助在醫療上減輕負擔，明年開始開放中低收入戶長者使用敬老卡折抵聯合醫院7大院區掛號費，每次最高扣抵50元，預計近9000人受惠，預估補助金額約1512萬。

社會局表示，中低收入戶及領有台北市中低收入老人生活津貼長者，可使用敬老卡點數扣抵台北市立聯合醫院門診掛號費，適用7大院區包含中興、仁愛、和平婦幼、忠孝、陽明、松德、林森中醫昆明院區，每次最高扣抵50點，另為利系統比對，使用敬老卡扣抵，只限本人當次使用。

而針對未來是否擴及到一般長者也能使用敬老卡，社會局表示，目前北市中低收入乎近9000人，預估補助金額1512萬，若開放全面補助，目前北市約57萬名長者經費需逾9億。

社會局強調，北市65歲以上長輩人口每年以接近百分之一成長，今年約22.87%，2031年預估達29.21%，福利支出逐年遞增，敬老卡適用醫療仍須審慎評估，且敬老卡擴大使用於一般長者在醫療用途，涉及中央對直轄市與縣市政府計畫及預算考核相關規定，若達預警認定門檻恐遭扣減補助款，將先於明年度推動後檢討執行成效評估後續。

社會局表示，今年敬老卡點數擴大使用3項大眾運輸工具及6處場館，包含桃園機場捷運、擴大臺鐵乘車補助起訖站範圍至北北基桃宜任一站、國道客運北北基桃宜路線。

社會局說，場館包含北流文化館-「唱 我們的歌 流行音樂故事」常設展、北投公園露天溫泉浴池、台北體育館桌球場及羽球場、台北網球場、台北市立天文科學教育館「宇宙探險、宇宙劇場及立體劇場」、台北市立動物園教育中心及遊客列車。

低收入戶 北市 補助款

延伸閱讀

114年元旦北市第3期空品區上路 高汙染車要注意

怡和泰商行IWATAI見證大稻埕繁榮 列北市歷史建築

濱江水資中心將動工 北市汙水自主處理重要拼圖

影／百年光田綜合醫院大搬家 新院區今天門診正式啟用

相關新聞

中低收入戶長者明年可用敬老卡折抵聯醫掛號費 北市近9千人受惠

高齡化已成全國趨勢，台北市為照顧經濟弱勢的長者，協助在醫療上減輕負擔，明年開始開放中低收入戶長者使用敬老卡折抵聯合醫院7...

台北101煙火最佳觀賞點 北市府首推象山步道「瞭望點」

台北101煙火是台北市每年跨年重頭戲，最佳的煙火觀賞地點在何處？北市工務局大地工程處指出，象山是知名步道，沿途設有多個視...

減少都市熱島效應 新北媒合企業與25所校園植樹增加綠地面積

都市地區因為熱島效應，導致溫度較高，新北市農業局推動山海造林計畫，有鑒於都市地區是多數工商業發展地區，讓各校通報綠地利用...

整理包／2025北市9新制上路一次看 多項鼓勵生育補助加碼

明天就是2025，迎接新的一年，台北市明年9大新制上路，包括配合中央旅宿業限用一次用備品；北市中低收入（中低老津）長者明...

今晚跨年！台北市卡司、交管一次看 蔣萬安101賈永婕同台倒數

今天跨年夜，台北最High新年城跨年晚會晚間7時在市府前廣場登場。今年市府跨年倒數前，市長蔣萬安晚間11時50分將與副市...

見證大稻埕繁榮…怡和泰商行IWATAI 列歷史建築

台北市大稻埕內、1930年興建的「怡和泰商行 IWATAI」，建物保存良好，外牆精美別致，反映當時日治時期中期當地經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。