減少都市熱島效應 新北媒合企業與25所校園植樹增加綠地面積

都市地區因為熱島效應，導致溫度較高，新北市農業局推動山海造林計畫，有鑒於都市地區是多數工商業發展地區，讓各校通報綠地利用需求，媒合有意願的企業共同植樹，甚至還可以在校內種植台灣百合，今年度目標25間學校已達成，預計2030年可達100間學校及企業合作。

過往民眾對於造林印象，是在每年植樹節種下樹苗，期許自己也能為環境盡一分心力，但種樹面積有限，農業局發起山海造林計畫，都市地區也需要樹木減少溫室氣體，學校空間是個可發揮空間，作為學校與企業間媒介，學校通報校園綠地利用需求，讓有意願的企業共同植樹，同時達到植樹面積極讓企業盡到社會責任。

農業局統計，自計畫推動以來，已累積種植超過500株喬灌木，今年也與14地區共25間學校合作，目前也與6間學校洽談明年度合作，預計2030年可達100間學校及企業合作。

位於板橋區的文聖國小，校園內樹木今年發現有至少3株罹患褐根病，後來移植病株，消毒土壤，經過一整年的修養使得地力回復，而為使得空出之閒置土地可以維持綠色環境，農業局協助媒合遠東集團、板橋區農會於校園種植40株的肖楠及500株的台灣百合，目前由遠東集團及農會提供養護經費予校方，由校方帶著學童照護，目前生長狀況良好。